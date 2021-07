Social 02-07-2021

Experto UTalca: Heladas en la zona central se podrían extender hasta el mes de septiembre



Agroclimatólogo Patricio González calificó de históricas las bajas temperaturas en la zona maulina, las que llegaron a los -5,5 grados.





“Es probable que estas heladas se puedan extender hacia la primavera, estamos hablando del mes de septiembre”, afirmó el académico del Centro de Investigación y Transferencia en Riego y Agroclimatología (CITRA) de la UTalca, Patricio González.

El docente llamó a poner atención si este fenómeno climático se mantiene en el tiempo, considerando su impacto en la floricultura, actividad muy sensible a las bajas temperaturas. “Hay que tener extremo cuidado en periodos de sequía cuando estas heladas se extienden más allá del mes de agosto”, señaló.

El investigador puso énfasis en las temperaturas alcanzadas estos últimos días en la zona agrícola central, las que llegaron a -2,5 grados en Santiago y -5,5 en el área de Talca. “Es una masa de aire polar muy intensa que ha dejado heladas prácticamente históricas por su duración”, recalcó.

“En períodos de sequía -según datos históricos- suelen producirse temperaturas bastante bajas en la zona central de Chile, por lo que no es raro que en lo que queda del invierno tengamos heladas asociadas a masas de aire polar, que puedan incluso superar los -5 o -6 grados en el área que va entre Santiago y Chillán”, enfatizó.





De acuerdo al profesor González, el día 28 de junio se registró una temperatura mínima de -5.5° C en la ciudad de Talca a las 04:00 horas. “En 107 años (1914-2021), solo ocho veces se había sobrepasado los 5° C bajo cero. Esta masa de aire polar generó una helada advectiva (movimiento horizontal del aire frío), cuya duración también resulta histórica para Talca: la temperatura bajo cero estuvo desde las 19:00 horas del día 27 hasta las 11:30 horas del día 28, es decir, 16 horas y treinta minutos de congelamiento”, explicó.



Según precisó el investigador de la UTalca, asociado con esta baja en las temperaturas, se observó el fenómeno de cencellada. “Es decir la niebla, formada por gotitas de agua en suspensión, se congeló y se depositó sobre el suelo en forma de escarcha blanca, dando la sensación de haber nevado sobre la ciudad”, afirmó.