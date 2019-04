Crónica 24-04-2019

Expertos a nivel global entregan claves para rediseñar el sistema de salud

La consultora internacional The Advisory Board Company, señala que es “indispensable” migrar hacia un sistema que gestione de manera más eficiente los recursos en función de la magnitud de las necesidades de los distintos tipos de pacientes.



En todo el mundo, los sistemas de salud se encuentran en un proceso de reestructuración y disrupción para poder responder al cuándo, cómo y quién proveerá las mejores soluciones para el cuidado de las personas en un futuro cercano.



Para abordar esta temática en Chile, Mike Wagner, CEO de The Advisory Board Company, consultora internacional en temas de salud, expuso en el evento J&J Value Connections, organizado por Johnson & Johnson Medical Devices. Esta actividad busca fomentar la generación de ideas y principios clave que ayuden a la evolución del sistema de salud local, además de ser la plataforma a través de la cual la compañía demuestra su compromiso con la innovación no sólo en tecnología aplicada a sus dispositivos, sino también ofreciendo servicios que se ajusten a las necesidades de cada país, institución y ecosistema de cuidado de la salud.



En concordancia con lo expuesto por Wagner, Asise Fernández, Country Manager para Chile de Johnson & Johnson Medical Devices, agregó “Nuestro compromiso es generar espacios propicios para el análisis y desarrollo de grandes ideas que permitan transformar el modelo de salud en Chile, hacia un sistema sustentable, que otorgue más acceso, menores tiempos de espera y disminuya los costos del sistema”.



En el evento, el experto abordó la nueva tendencia mundial en materia de salud, denominada Value Based Care, la que pretende alcanzar mejores resultados y hacer más eficiente la labor de las instituciones de área. Esta estrategia propone desarrollar modelos basados en valor, poniendo al paciente como centro del servicio, y contempla una medición que aborda resultados en algunos puntos clave: Paciente, diagnóstico, prestaciones, costo y resultado. Además, plantea la pertinencia del cuidado preventivo, como una variable esencial para reducir los costos que se generan durante la prestación de los servicios de salud.



“Nos encontramos frente al nacimiento de una nueva era en el cuidado de la salud y existen principios necesarios para lograr un sistema eficaz y sostenible. Chile debe analizar su realidad en este ámbito, para que pueda rediseñar los modelos y adaptarlos a los requerimientos reales, actuales y futuros de su población”, puntualizó Wagner en su ponencia titulada Disrupting the Status Quo to Build a Value-Based Health Care System.