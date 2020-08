Social 18-08-2020

Expertos abordaron experiencias de innovación en la industria alimentaria



Seminario fue organizado -entre otros- por el Centro de Emprendimiento e Innovación Abierta Hub-Alimentos de la Universidad de Talca.

Apoyar a los emprendedores de la macrozona centro-sur de Chile, y dotarlos de herramientas para enfrentar los desafíos de la industria alimentaria, fue el objetivo de un seminario organizado, entre otros, por el Centro de Emprendimiento e Innovación Abierta Hub-Alimentos de la Universidad de Talca. Su director Michel Leporati, destacó que la actividad se enmarcó en el desafío-país de sofisticar y diversificar nuestra oferta y consolidar el liderazgo como actores importantes en este sector productivo.

“Eso es parte del sentido fundamental del Hub de Alimentos. En estos tiempos de pandemia lo hemos llevado adelante a través del desarrollo de una serie de actividades en línea, invitando a expertos de distintas áreas que tienen que ver con el sector alimentario, para que nos entreguen sus experiencias y les traspasen a los emprendedores, a los profesionales y trabajadores del sector, herramientas que les permitan seguir construyendo esta industria que es tan importante para el desarrollo estratégico de la región”, dijo Leporati.

Agregó que la apuesta es profundizar lo construido, en términos de la presencia de los productos chilenos en los mercados internacionales. “Aquí hay una gran apuesta por alimentos e ingredientes naturales y saludables, la reutilización de los desechos de la agroindustria en la lógica de la economía circular, por el desarrollo de envases y embalajes sustentables, que conforman una oferta innovadora dentro de la industria nacional”, agregó.

El seminario “innovación en la industria alimentaria, construyendo redes y conectando territorios para impulsar procesos transformativos” contó con la presencia del director de Corfo del Maule, Rafael Zúñiga, quien destacó el papel que durante casi dos años ha realizado Hub Alimentos en el impulso de la industria: “Las redes son muy importantes y de ahí el título de la convocatoria. Somos regiones prácticamente agrícolas y que también tienen que poner a disposición no tan solo productos de los que ya veníamos entregando al mercado por más de 20 años, sino que también tenemos que inyectar innovación y tecnología, no solo en el producto final sino en la forma en cómo se desarrolla la actividad económica”.

CREATIVIDAD, OPORTUNIDADES Y CONSEJOS

En su exposición, el diseñador y académico Eduardo Águila De Ramón, se refirió a la importancia de la creatividad de la industria alimentaria. Sostuvo que este factor permite agregar valor al producto ofrecido. Para ello es relevante identificar la oportunidad del negocio, idear respecto a la oportunidad descubierta e implementarla, factores que permiten -a su juicio- “abrir mercados infinitos”. “Cuando uno le agrega valor, creatividad y diferenciación real a un producto, éste se puede globalizar y escalar, permitiendo -por ejemplo- exportar y llegar a lugares impensados”, dijo.

“El consejo básico respecto a la creatividad es ser disruptivo, salir de la zona cómoda, de lo obvio, de lo evidente y de lo mucho que ya existe. Es necesario proponer cosas nuevas, y eso se hace siendo justamente creativo; que esa creatividad despierte para poder efectivamente tener un producto diferenciado en el mercado, ojalá algo que no se parezca a nada de lo que ya existe”, agregó.