Política 17-01-2020

Expertos analizan el estreno del área comunicacional de Sebastián Piñera

Son varias las jugadas comunicacionales que ha realizado el Gobierno durante estos meses para aplacar los efectos del estallido social en la aprobación e imagen ciudadana del Presidente Sebastián Piñera y también de su Gabinete, la última fue la designación como nuevo director de Comunicaciones de la Presidencia del periodista Alfonso Peró, editor de Reportajes y Política de El Mercurio, quien tendrá a su cargo la coordinación estratégica de los contenidos comunicacionales de esta nueva área.



Al respecto el director ejecutivo de Smartpress, Eduardo López, dijo que “la decisión que tomó el Gobierno es la adecuada de contratar a un asesor estratégico para su equipo, puntualmente, para Piñera. No obstante, lo importante es que él pueda hacer caso a las recomendaciones del nuevo consultor”.



Mientras, la socia fundadora de Brújula Comunicaciones, Nathaly Álvarez, señaló que “contar con la experiencia de alguien que maneja el lenguaje de los medios es un aporte, considerando que estamos atravesando por un proceso como país en que las personas quieren “sintonía” de sus políticos y eso será reflejo del resultado no solo de la aprobación del Ejecutivo en las encuestas, sino también de las elecciones”.



“Es relevante nunca perder de vista que los cambios comunicacionales deben estar de la mano con los anuncios en materia social, respondiendo a las demandas que generaron el estallido, porque de otro modo solo se muestran cambios cosméticos que no afrontan el fondo del conflicto. La gente espera de sus autoridades determinación, acción y empatía en materia de pensiones, salud, educación, etc.”, precisó Álvarez.



Por otra parte, los especialistas sugieren que el Mandatario mantenga un perfil bajo a nivel comunicacional. “La mejor estrategia es un período de silencio para Piñera, y que sus ministros y subsecretario puedan estar más en terreno, incluso en los programas de TV y radio, para así aterrizar la agenda social del Gobierno. Incluso, se podría diseñar una estrategia para que los parlamentarios oficialistas estén más cercanos y unidos con sus mensajes y puestas en escena. La idea es no repetir episodios como el desaire que hizo Jacqueline Van Rysselberghe a los otros líderes de partidos durante la promulgación de la reforma a la constitución”, concluyó López.



Cabe destacar que Alfonso Peró se desempeñó como editor en el diario El Mercurio y Revista Capital, es licenciado en periodismo de la Universidad Finis Terrae, con estudios de posgrado en la University of California Berkeley.