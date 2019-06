Crónica 01-06-2019

Expertos de 15 universidades rechazan que educación física sea ramo optativo

Especialistas solicitan a la autoridad "reconsiderar la resolución de “optatividad”, y adicionalmente sugieren se avance en dar cumplimiento a la cantidad mínima de actividad física escolar, en nivel básico y medio, acorde a lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que corresponde a 60 minutos diarios.

Dejar la asignatura de Educación Física como optativa dentro de la malla curricular de los 3° y 4° Medios generó un fuerte rechazo por los especialistas del área de la salud. Un grupo de investigadores de 15 universidades y centros de investigación del país y del extranjero rechazaron la medida, a través de una declaración pública.

De acuerdo con los especialistas -agrupados en Epidemiology of Lifestyle and Health Outcomes in Chile(ELHOC)-, "existe amplia evidencia científica sobre los efectos positivos de la actividad física durante todo el ciclo de vida y sus beneficios en la salud de la población", señalan en la declaración.

Agregan que "considerando el actual perfil epidemiológico de los estudiantes de 3ro y 4to medio en Chile (Encuesta Nacional de Salud 2016-17), donde 5 de cada 10 estudiantes son físicamente inactivos, 46% presentan sobrepeso u obesidad, un 9% ha presentado diagnóstico de depresión y un 22% presenta un colesterol elevado, es esencial preservar las actividades curriculares y extracurriculares que permiten a nuestros adolescentes practicar regularmente actividad física".

Los especialistas -de las universidades San Sebastián, Austral de Chile, Católica de Valparaíso, de Concepción, Católica de la Santísima Concepción, Mayor, de Antofagasta, del Biobío, Los Lagos, Católica del Maule, Santo Tomás, Adventista de Chile y de Glasgow- consideran que "modificar el Plan Común Curricular, dejando como optativa la asignatura de Educación Física y Salud tendría un impacto negativo en la salud este grupo etario".

Los argumentos para rechazar la medida son los siguientes:

1. La elevada tasa de obesidad y pre-obesidad en nuestra población adolescente.

2. La evidencia científica existente en nuestro país sobre el perfil de alto riesgo cardiovascular de nuestros adolescentes.

3. El reconocido rol que tiene la práctica regular de actividad física para promover y mantener la salud integral de toda persona, junto al hecho de que la escuela es el único espacio que llega a casi la totalidad de nuestros niños y adolescentes.

4. La limitada consideración de un consenso de opiniones de expertos de las áreas de la Educación Física, Actividad Física y Salud.

5. El previsible impacto negativo de esta modificación curricular en la salud de nuestra población escolar.

"Consideramos que la implementación de esta política será un claro retroceso en el desarrollo del país, que desconocería mucho trabajo previo y convicciones existentes al respecto y que podría tener un impacto negativo sobre la salud integral y bienestar de nuestra sociedad aumentando aún más la elevada carga de enfermedad de nuestra población", afirman los expertos.

El grupo de investigación ELHOC solicita a las autoridades "reconsiderar la resolución de “optatividad” de la asignatura de Educación Física y Salud manteniendo la “obligatoriedad” en 3ero y 4to medio, y sugiere que adicionalmente se avance en dar cumplimiento a la cantidad mínima de actividad física escolar, en nivel básico y medio, acorde a lo recomendado por la OMS, que corresponde a 60 minutos diarios".