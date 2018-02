Crónica 04-02-2018

Expertos de cinco países analizaron autonomía de adultos mayores

Especialistas de Alemania, Argentina, Uruguay, Costa Rica y Chile, dieron vida al Congreso Internacional “Autonomía y personas mayores”, actividad realizada en el marco del proyecto “El maltrato estructural a las personas mayores en Chile. Formulación de un índice multidimensional”, que desarrolla un equipo de investigadores de las Facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales y de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Talca (UTALCA).



El evento fue inaugurado por el director del Instituto de Derecho Médico de las Universidades de Heidelberg y Mannheim, Jochen Taupitz, quien ofreció la clase magistral “El sistema de asistencia alemán: una mirada crítica”.



Durante su intervención, el experto planteó que en su país el actual marco legal se ha visto superado por la realidad, por lo que es necesario avanzar a un nuevo estadio. “En relación al cuidado de las personas mayores, tenemos que pasar las materias que lo involucran desde una mirada privada a una perspectiva de Derecho Social, que es mucho más amplio, porque las personas mayores son una gran parte de la sociedad”, dijo.



En ese contexto, destacó la oportunidad de conocer la realidad de las naciones antes mencionadas, cuya característica en común es que son las que han ratificado la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.



“Fue muy, muy interesante y bueno conocer la situación de estos países y que ellos conozcan la nuestra, nos permite a todos aprender de la experiencia de los otros y, a partir de ello, introducir mejoras a nuestros propio sistemas”, subrayó el académico.



La directora del proyecto, Carolina Riveros, agregó que: conocer la forma en que se enfrentan las situaciones relacionadas con el envejecimiento desde distintas realidades es una valiosa oportunidad, tanto para nuestro presente como para el futuro.



“En el caso de Europa, ella envejeció de forma más gradual, en cambio nuestro proceso de envejecimiento es mucho más acelerado, por lo tanto, la experiencia que ya tiene Alemania, España u otros países es bastante y nos da elementos de juicio para avanzar en el perfeccionamiento de nuestros sistemas considerando, además, que la situación de los adultos mayores involucra diversos temas: patrimoniales, sanitarios, etc., situaciones no solo jurídicas, sino también de orden médico y ético”, planteó.



En esa línea, la subdirectora del proyecto, Patricia Rodríguez, destacó que uno de los elementos más relevantes de esta investigación es que aporta desde un perfil multidisciplinario.



“A través del aporte que realizan los investigadores de la FEN, que están analizando los factores socioeconómicos relacionados con la vejez, que complementa la perspectiva de derechos que también es parte de este estudio. Este carácter refleja la complejidad con que esta materia debe ser abordada, por cuanto limitarse solo a una dimensión no es suficiente para hacer frente a las necesidades de la población mayor”, comentó.



EXPOSITORES



Junto a las intervenciones de los profesores Jochen Taupitz (Alemania) y de Carolina Riveros (Chile), las presentaciones de Jessica Jirón (Costa Rica), Rossana Di Tullio (Argentina), Olga Díaz (Uruguay), y Medardo Aguirre, investigador del proyecto que presentó los avances relacionados con el diseño del Índice Multidimensional de Maltrato Estructural a los Adultos Mayores, fueron atentamente seguidas por la audiencia que participó de ambas jornadas, que no mermó pese a coincidir con el arribo y posterior feriado decretado por la visita del Papa Francisco.



“Es muy interesante que cinco países -incluyendo el mío- intercambien experiencias, porque tenemos situaciones paralelas dentro de la misma lucha para adecuar nuestros códigos a una población que está envejeciendo, realidad que es similar en diferentes regiones en el mundo”, expresó el cónsul de la Embajada de Alemania en Chile, Carsten Schnider.



Por su parte, el representante del Servicio Alemán de Intercambio Académico, Christian Pfeiffer, también valoró la diversidad de opiniones. “Me impresionó mucho la jornada porque el tema es muy actual, especialmente para Chile, y que se aborde desde una perspectiva internacional, permite entender cómo se aborda en sistemas legales”, acotó.