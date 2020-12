Crónica 26-12-2020

Expertos de la UTalca analizan nueva cepa del Coronavirus

Aún no se sabe mucho sobre esta mutación, pero lo principal es continuar con el autocuidado, evitando espacios con aglomeraciones, usar mascarilla adecuadamente y un continuo lavado de manos, entre otros aspectos.



La nueva cepa de Coronavirus que surgió en Reino Unido, denominada N501Y, aún se investiga, pero que ya se saben algunas características, entre las que se cuenta que presenta un alto nivel de contagio, superior al que observábamos en aquella inicial de COVID-19.

“Lo que es preocupante es que se ha reportado que esta variante es un 70% más infecciosa, lo que quiere decir que tiene la capacidad de pasar de persona a persona de una manera más rápida que la cepa original”, explicó el bioquímico y académico de la Escuela de Medicina de la Universidad de Talca, Jenaro García Huidobro, quien es doctor en biología celular y molecular.

Al respecto, el epidemiólogo y director de salud del estudiante de la casa de estudios maulina, Daniel Jiménez, precisó que lo principal es mantener las medidas sanitarias, ya que aún no se sabe que tan peligrosa es, a pesar que se conocen algunos elementos sobre ella. “Lo primero es que esta cepa está reemplazando de manera rápida las otras versiones del virus, además tiene mutaciones que afectan a una parte del microorganismo que parecen ser importantes y por último tenemos algunas de estas mutaciones que ya demostraron en laboratorio que aumentan su capacidad de transmitirse a otras células, es por esto que hablamos de un virus que se propaga más fácilmente, situación que podría generar un alza en los casos, y con ello ser un problema en la red de salud”, señaló.

Por ello, el epidemiólogo indicó que es importante que la población mantenga las medidas sanitarias de uso de mascarillas y constante lavado de manos, además de evitar lugares con aglomeraciones, entre otras. Junto con esto señaló que es vital que las autoridades mantengan el monitoreo y tomen medidas el cierre de fronteras.

“No sabemos si esta mutación ha llegado, quizás hay una baja probabilidad por ahora, pero debemos estar monitoreando y tomando decisiones a nivel de autoridad sanitaria y como país, para tratar que esto no suceda. Dinamarca, Australia y Los Países Bajos ya muestran algunos casos con esta nueva cepa por lo que hay que monitorear la situación internacional e implementar rápidamente acciones como las que se están tomando”, sostuvo Jiménez.

En este sentido, el profesor García-Huidobro, quien es doctor en biología celular y molecular, precisó que “el Instituto de Salud Pública debería estar llevando a cabo la secuenciación para saber si la cepa reportada en Inglaterra ya está presente en el país. Para ello es importante tomar las muestras de las personas que hayan llegado del extranjero y que pueda dar positivo al virus para secuenciar e identificar la cepa que ha afectado al paciente”.