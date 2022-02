Nacional 08-02-2022

Expertos dicen que la bencina en $1.000 ya "es un piso" y no proyectan bajas ni en el corto ni mediano plazo

Instalados sobre los $1.000 se encuentran los precios del litro de las bencinas en Chile, niveles nunca vistos que no se espera que modere ni en el corto y ni mediano plazo, al contrario. Es que los factores están presionando a las gasolinas en el país solo se han agudizado. El precio del barril del petróleo se afianzó por sobre los US$90, tanto el Brent -de referencia en Europa-, como el índice de referencia estadounidense West Texas Intermediate (WTI).

Así, para algunos analistas, la barrera psicológica de los US$100 el barril de petróleo -hasta hace poco visto como algo altamente improbable- está a la vuelta de la esquina, dado que no aparecen en el horizonte razones que frenen esta escalada. La demanda asiática sigue fuerte, la variante Ómicron de covid-19 no bloqueando la actividad tanto como se temía en un principio y el conflicto en Ucrania añade el ingrediente de inestabilidad geopolítica adecuado para complementar un cóctel perfecto para la explosión del precio del crudo, lo que se traspasa a las bencinas. A ello se suma un dólar que sigue en niveles muy altos en el país, cotizando actualmente en torno a los $830, lo que genera una presión adicional dado que Chile importa prácticamente todo el petróleo que consume. Considerando aquello, Juan Ortiz, economista senior del Observatorio del Contexto Económico de la U. Diego Portales, sostuvo a Emol que "el precio de las bencinas se mantendrá alto en los primeros meses del año, sobre los $1.000 el litro para las gasolinas". Lo anterior, aseguró, producto de tres factores: "Primero, la diferencia entre el precio base sin componente variable versus el precio base con componente variable, es decir, el precio Enap, que tiene una diferencia de más de $100 por litro".