Social 15-09-2021

Expertos en inclusión laboral llaman a incorporar la accesibilidad universal en todas las plataformas digitales



A pesar de que en nuestro país existe una ley vigente que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social para las personas con situación de discapacidad, en la realidad hay muchas brechas que impiden una accesibilidad universal, como lo que ocurre con las plataformas digitales. El acceso a las tecnologías cobra total relevancia en el contexto actual, donde producto de la pandemia todo se digitalizó a pasos agigantados, pero no se avanzó hacia una universalidad e inclusión real.



En este sentido, el Presidente de la Fundación Chilena para la Discapacidad (FCHD), Matías Poblete, comentó que “la accesibilidad en las tecnologías hace rato que dejó de ser un lujo, hoy es una necesidad y debiese ser un derecho garantizado. Las personas en situación de discapacidad tienen un gran aliado que a veces no está tan presente, que son las tecnologías, las cuales facilitan la vida y muchas veces estas tecnologías no están al alcance de las personas en situación de discapacidad, porque aun en nuestro país tenemos un déficit en las entregas de ayudas técnicas, que muchas de ellas son estas herramientas tecnológicas, por parte del Servicio Nacional de Discapacidad”.



El experto en inclusión laboral, enfatizó en la importancia de que las plataformas y sitios web cuenten con esta accesibilidad “las tecnologías que usan las personas en situación de discapacidad muchas veces no son compatibles con las tecnologías habituales que ocupan las personas, como las aplicaciones de banco, las aplicaciones de delivery o sitios web para realizar trámites, en este sentido, como Fundación Chilena para la Discapacidad creemos sumamente importante avanzar hacia la legislación de la accesibilidad en las tecnologías, partiendo por aquellas plataformas que el Estado pone al servicio de las personas para la realización de trámites”.



Por su parte, Marisol Bañares, experta en inclusión laboral, y quien además, tiene una lesión medular C7-T1 tras un accidente vehicular hace 8 años, que la dejó con parálisis en sus dos piernas, recalcó la importancia que hoy en día tiene el acceso a Internet.



“Esta pandemia nos ha demostrado lo importante que es la tecnología, la importancia de Internet y las ayudas que hemos recibido las personas en situación de discapacidad. Muchos han encontrado una fuente laboral, ya que desde su hogar pueden comenzar a trabajar con el sistema de teletrabajo”. Sin embargo, comentó que “las ayudas técnicas que muchas veces se entregan para las personas con discapacidad son insuficientes”, enfatizó Bañares.



Por último, Matías Poblete, subrayó que esta accesibilidad universal se va a conseguir solo cuando “los organismos del Estado sean accesibles, y luego también generar esta obligatoriedad en el sector privado, para que las personas que asistan a notarías, obtengan créditos o tengan algún producto en el banco, como tarjeta de crédito, puedan ocuparlo en las plataformas sin barreras y de una manera inclusiva, por ello es que nosotros estamos ya trabajando en esta iniciativa para realizar estudios y presentar una minuta al parlamento que nos permita mejorar los entornos tecnológicos para las personas en situación de discapacidad”.



De acuerdo al Informe General de Resultados de la Encuesta de Acceso y Uso de Tecnología de Información y Comunicación (TIC), el 99% de las grandes empresas y el 91% de las pymes utiliza dispositivos electrónicos, el 71% de las empresas en Chile interactúa con el Estado a través de internet, cifra que está debajo del promedio OCDE y Chile exhibe cierto rezago en el uso de nuevas tecnologías con respecto a la OCDE, el cual afecta aún más a las personas en situación de discapacidad: de acuerdo al Segundo Estudio Nacional de Discapacidad arroja cifras lamentables, ya que solo el 9% cuenta con acceso a tecnologías o servicios de apoyo.