Agricultura 05-09-2020

Expertos entregan aspectos claves para una agricultura sostenible y rentable

Nos encontramos en un momento de transición ecológica en el que una cara de la moneda es la necesidad de alimentar al mundo. Se prevé, por ejemplo, que la demanda mundial de maíz, arroz y trigo aumente en un 33 por ciento para 2050. No cabe duda, pues, que la agricultura es una actividad básica y necesaria para la sociedad.



La otra cara de la moneda es que un tercio de las tierras agrícolas están degradadas y la proporción de agua destinada a la agricultura está disminuyendo. Además, en torno a un 30% de las emisiones totales de gases del efecto invernadero tienen relación directa o indirecta con la agricultura y se estima que en el mundo hay 400 zonas muertas generadas por la contaminación relacionada con fertilizantes. Y creciendo.

Es por esto que expertos de la compañía líder en Europa en Innovación biotecnológica sostenible con presencia en Latam, Symborg, argumentan en este artículo por qué los manejos en agricultura sostenibles son igual o incluso más rentables que los tradicionales y abre la discusión que tienen como bandera: maximizar las cosechas con el mínimo de recursos y sin riesgos para la salud humana, animal y del medioambiente es el único camino posible.

Es importante remarcar que la sociedad está cada vez más sensibilizada con la sostenibilidad y con la calidad en su forma de alimentarse. Antiguamente, era suficiente con comer, ahora nos preocupamos también por tener una buena comida y por cómo nos llega esa comida, tanto medioambientalmente como en el respeto de los derechos laborales. Por eso, la mejor manera de afrontar estos retos es ayudar al agricultor a que pueda avanzar hacia ese modelo más sostenible, también bajo parámetros de rentabilidad y generación de empleo. No olvidemos que el sector agrícola da trabajo a más de 700.000 personas sólo en Chile.



¿Y cómo avanzar en sostenibilidad y rentabilidad? Con innovación. La innovación es el mejor aliado de la agricultura del siglo XXI. De hecho, ya se han dado grandes pasos de innovación “bío” en este sentido. Por ejemplo, sí se puede conseguir una mayor cantidad de cosecha utilizando el mínimo de recurso de suelo y agua; o disminuir el uso de nitrógeno incrementando la toma natural por parte de las plantas. “Estos son retos a los que ya hemos dado respuesta gracias a bioestimulantes y biofertilizantes” afirman desde el equipo de Symborg en Latinoamérica.



La Directora de Symborg, Gala García, relata que “desde el punto de vista de la productividad, es necesario incrementarla para alimentar al mundo, pero sin duda debe ser de forma sostenible y con productos que permitan no degradar los suelos. Un ejemplo de que este planteamiento, lejos de una quimera, es perfectamente viable, es un trabajo que realizamos con la Universidad de Concepción y Juan Hirzel, prestigioso investigador del INIA de Chile. Incrementamos la producción en un 15% con un mismo programa de fertilización y una misma variedad, pasando de 100 quintales por hectárea de trigo a 115. ¿Imaginas poder hacer eso con toda la superficie productiva de este planeta? El resultado sería ser más rentables sin que eso suponga un mayor agotamiento o desgaste del suelo, sino simplemente un mejor aprovechamiento de lo que ya hacemos.”



Desde el punto de vista de la sostenibilidad, la innovación es el mejor aliado porque permite al productor contar con productos que sin ninguna aportación química sacan el máximo rendimiento de la planta.



El liderazgo, en esta línea, lo están asumiendo productos como BlueN, el primer biofertilizante de nitrógeno de máxima eficacia del mercado. “Sus resultados están marcando un antes y un después en la forma en la que la planta puede obtener naturalmente del aire hasta el 60% del nitrógeno que necesita. Esto se traduce, entre otros beneficios, en una menor degradación del suelo y de la contaminación de los acuíferos” nos cuenta Mike Aguilar, Gerente Técnico de Symborg para Latino América.



Y la innovación no viene solo de las empresas privadas o exportadoras, sino que cada vez los centros de investigación y las entidades públicas dedicadas al desarrollo se preocupan por estar a la vanguardia y testear productos innovadores que puedan cambiar la agricultura hacia la rentabilidad y la sostenibilidad que se necesita.



Tenemos, por lo tanto, dos caras de la moneda y debemos hacerlas compatibles. Necesitamos un suelo vivo que alimente al planeta respetando al planeta. Creemos que es una responsabilidad compartida entre todos nosotros. Lo es para respetar medio ambiente. Lo es para apostar por una economía robusta y sostenible. Y lo es para cuidar de las persona.