Crónica 08-09-2019

Expertos presentan Informe de Política Monetaria y perspectivas económicas para la Región del Maule

En dependencias del Gobierno Regional del Maule, se desarrolló el seminario “Perspectivas Económicas: Análisis y proyecciones del 2019”, organizado por la Asociación de Industriales del Centro, la Corporación Regional de Desarrollo Productivo del Maule, Banco Central y SOFOFA para revisar la realidad económica y local.

La actividad, que convocó a empresarios y autoridades regionales, contó con la exposición del consejero del Banco Central de Chile Alberto Naudon, quien presentó el Informe de Política Monetaria (IPoM) de septiembre de 2019, en el cual se revisó el escenario económico internacional y local. "Dentro de este panorama de menor crecimiento en el país, la región del Maule muestra datos que son mejores. De hecho, con las conversaciones que hemos tenido en la zona queda claro que es una región que tiene un potencial muy grande y que lo ha demostrado en los años pasados con unas tasas de crecimiento superiores al promedio nacional. Creo que son buenas noticias para la región y no me cabe duda de que es una región que tiene un potencial gigante", comentó Naudon.

En representación de SOFOFA, el economista Rodrigo Mujica, por su parte, realizó un análisis de las perspectivas económicas y de la industria a nivel nacional. “Durante el primer semestre se acrecentó el escenario de desaceleración de la actividad económica en general, y del sector manufacturero en particular. Sin embargo, las últimas cifras de producción industrial de julio dan un impulso importante a la actividad manufacturera. Actualmente, el sector bebidas se consolida como el principal motor de la actividad manufacturera, acumulando un alza a 12 meses de 6.1% en lo que va de 2019”, afirmó. Visión que también fue compartida por el director de Socios de Desarrollo Regional de SOFOFA, Gonzalo Brahm. “Dado el escenario económico actual, para alcanzar un desarrollo sostenible, quienes tengamos la posibilidad de actuar en la esfera pública, tenemos que ser capaces de promover políticas públicas que nos permitan retomar una senda de progreso, gestionando adecuadamente aquellos riesgos que como país debemos despejar, y no descansar pasivamente en el mejoramiento de las condiciones externas”, dijo.



Alberto Cardemil, asesor regional ministerial de Hacienda y representante del Intendente, por su parte, destacó la importancia de las políticas públicas en beneficio del desarrollo regional. "Hay una fuerte inversión pública en este plan de aceleración económica que nuestro Gobierno lanzó y que es muy importante para la Región. De los 3 mil millones de dólares, mil millones van a llegar a la Región del Maule en inversión productiva, conectividad, fibra óptica, vivienda, hospitales, Cesfam y otra cantidad de inversiones públicas importantes", sostuvo.