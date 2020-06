Crónica 02-06-2020

Expertos se reúnen en Encuentro de Comunicación en Tiempos de Crisis

Una serie de representantes de agencias de comunicaciones y expertos en el área de marketing digital y relaciones públicas se reunieron en un encuentro telemático para abordar la comunicación en tiempos de crisis, debido a la pandemia mundial generada por el COVID 19.



La emergencia sanitaria ha tenido efectos de recambio en todas las áreas: las formas de trabajo, de compra, de desplazamiento, de interacción y también en la manera de comunicar, por ese motivo quienes se desempeñan en el día a día de las asesorías a autoridades, empresas, dirigentes y representantes de gremios y asociaciones optaron por debatir nuevas fórmulas para dirigir el mensaje de manera adecuada a la opinión pública.



“La clave para sortear una catástrofe es comunicar sin confundir y creo que ese es uno de los principios que debe primar a la hora de establecer una estrategia comunicacional en tiempos de crisis. Durante una pandemia, como la que estamos atravesando, las personas necesitan información clara y directa, que no permita interpretaciones erróneas”, comentó la socia fundadora de Brújula Comunicaciones, Nathaly Alvarez.



Mientras, el director ejecutivo de SmartPress, Eduardo López, explicó que “la clave de comunicar en tiempos de crisis es no abusar de la exposición en medios, y ser lo más claro posible cuando se informa de un determinado hito”.



A reglón seguido, expresó que “lo fundamental es siempre comunicar de una forma estratégica y con un plan de medios enfocado en el corto y mediano plazo, pensando eso sí, en tópicos que puedan ser aterrizado por expertos y así darles cierta continuidad a los mensajes”.



Por su parte, la CEO de la agencia de marketing digital Posmo, Pamela Donoso expresó que “los puntos claves de la agenda, tienen que estar alineados con el contexto y la realidad. Los discursos políticos vuelven al origen de la Politeia que están a merced del servicio, por lo cual, la transparencia y coherencia debiera ser el mantra que hoy se debe usar en toda acción de divulgación”.



Segundos después la experta en estrategias digitales comentó que “el impacto de la comunicación no solo ha sido revelador en términos políticos, también ha sido de gran relevancia en el desarrollo de productos y servicios digitales que hoy están en la palestra de la economía. Hoy la calidad está realmente en juego no solo en lo funcional, también en la experiencia con ellos, y la comunicación es elemento clave que permite consolidar la confianza con los clientes”.



En el encuentro también se abordó el concepto de nueva normalidad y lo ocurrido con la frase difundida por el Gobierno de Chile, que no tuvo los efectos comunicacionales esperados generando confusión en la opinión pública.



A modo de conclusión, en el encuentro, se insistió que es momento de comunicar con propósito, sin sobre comunicar, contar con datos claros, concisos e informativos, ser proactivo y siempre ponderar la oportunidad de informar.