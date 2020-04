Crónica 17-04-2020

Expertos señalan que el rol del docente ha sido clave para la educación online durante la crisis por el coronavirus



Actualmente en Latinoamérica, más de 156 millones de estudiantes están sin clases presenciales, lo cual representa más del 95% de los alumnos, incluyendo a los estudiantes universitarios y de educación técnico profesional, según lo señaló la asesora regional Educación para la Salud y el Bienestar de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de UNESCO, Mary Guinn Delaney.

Esta realidad representa un gran desafío para las instituciones de educación superior que han debido recurrir a las clases online. Tema que fue abordado en el primer e-meetup "La Educación e-learning en tiempos de crisis", que fue organizado por EDUTIC y contó con la participación de destacados especialistas en educación online de Latinoamérica: Luz Montero, Directora UC online de la Pontificia Universidad Católica de Chile; Astrid Tibocha, Directora de Postgrados de la Universidad Santo Tomás de Colombia; Michele Bass, Directora Digital Learning Solution Center - Región Andina en Laureate International Universities y José Miguel Marchena, Gerente de Innovación y Desarrollo en ISIL (Lima-Perú).

“El objetivo de realizar estos e-meetup es reflexionar sobre este nuevo escenario que estamos viviendo en Chile y en países vecinos, en el que principalmente las instituciones de educación superior han debido acelerar los mecanismos para continuar con sus clases, lo que ha llevado a que éstas, estén tomando conciencia de la relevancia de cambiar y/o diversificar el acceso de los alumnos para cursar sus estudios y de capacitación que deben tener todos los agentes educativos. En EDUTIC nos preocupamos de lo que está generando en la educación y en la sociedad esta crisis sanitaria”, manifestó Hernán Silva, director ejecutivo de EDUTIC.

EDUCACIÓN ONLINE DE EMERGENCIA

Durante la primera jornada, los panelistas recalcaron lo súbito que fue el proceso de puesta en marcha de esta educación online en sus planteles y la importancia del apoyo humano, emocional y en capacitación técnica a los docentes, como principales articuladores de este repentino proceso en el marco de la crisis sanitaria.

Luz Montero, Directora de Educación online de la Pontificia Universidad Católica, aseguró que, a pesar de tener bastante experiencia en educación virtual, no estaban preparados, al igual que la mayoría, para que pregrado y postgrado (90 mil alumnos) se subieran masivamente a esta educación online de emergencia o coronateaching, como lo llamó. “Esto es muy distinto a lo que normalmente hacemos y como primera experiencia en educación virtual podría ser muy frustrante”, destacó la académica.

Sin embargo, lo más complejo ha sido el trabajo intenso y de capacitación a los docentes y a las unidades académicas. “Hemos organizado un modelo de formador, porque con este ritmo nos hemos visto sobrepasados para capacitarlos. Desde el punto de vista tecnológico fue fácil subir más alumnos a una nueva plataforma, ya que son nativos digitales. Pero los académicos, especialmente aquellos que tienen brecha digital, ha sido mucho más complicado”, recalcó la especialista.

Por su parte, Michele Bass, afirmó que nunca pensaron que sería un proceso tan súbito. Sus instituciones educativas contaban entre un 25% a 35% de clases vía online. Todos los estudiantes tenían al menos un curso semipresencial o virtual durante el semestre, sin embargo, aseguró que no estaban preparados para este plan de emergencia y que sus académicos hicieran clases entre 20 y 25 horas a la semana usando videoconferencia.

Añade que, frente al escenario actual, tienen mucho interés en que los docentes se capaciten, entiendan, aprendan y sepan qué están haciendo mal. “Pero también por la salud mental de nuestros docentes y estudiantes, ir cambiando un poco las metodologías para apoyarlos, porque no vamos a poder hacer todo online. La parte práctica es cada vez más difícil y es un proceso que vamos a tener que empezar a acompañar”, enfatizó la Directora Digital Learning Solution Center - Región Andina en Laureate International Universities.

CÓMO SOSTENER LA EDUCACIÓN DURANTE LAS CRISIS

El docente está siendo una pieza clave en las universidades de Latinoamérica, por ello está recibiendo apoyo de distintas maneras. Así lo relató Astrid Tibocha, Directora de Postgrados de la Universidad Santo Tomás de Colombia, quien comentó que, desde una institución con más de 30 mil alumnos y 44 años de vida, están fomentando el reconocimiento al docente, apoyo emocional, técnico y social. “Sabemos que si se nos caen los académicos se nos cae la universidad”, enfatizó.

“La universidad ha asumido la estrategia de acompañar al docente, no ha querido prescindir de nadie, ya que mantiene a su gente y quiere que los académicos sienten que tienen un respaldo, también en sus familias y que no se van a quedar solos”, remarcó la panelista colombiana.

En un contexto en que la educación se ha tenido que virtualizar rápidamente, fue estratégico lo que hicieron algunas instituciones previamente para estar en un mejor escenario. José Miguel Marchena, Gerente de Innovación y Desarrollo de ISIL de Perú, relató que desde hace 5 años su institución inició un proceso que intervino varios ámbitos de la organización educativa. Principalmente fomentando la incorporación de la tecnología a los docentes y alumnos.

“Frente al contexto de esta crisis sanitaria que vivimos actualmente y los escenarios futuros, el esfuerzo estratégico que hicimos nos reporta actualmente que un 100% de los alumnos están familiarizados con la plataforma que usamos y nos ha permitido que casi 14 mil alumnos estén recibiéndola de manera virtual y eso ha tenido que ver con el trabajo que se hizo con antelación”, concluyó el experto en innovación.

EDUTIC continuará con este ciclo internacional e-meetUP hasta el 5 de mayo y se abordarán temas como la experiencia de los estudiantes con la modalidad online, las ventajas y desventajas del home office y la ciberseguridad y los avances en transformación digital durante la crisis. Es posible participar inscribiéndose en el siguiente link: https://www.edutic.org/e-meetup