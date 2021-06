Social 25-06-2021

Expertos UTalca llaman a extremar precauciones sanitarias ante llegada de variante Delta de COVID-19





Delta es considerada una “variante de interés” por la OMS porque es doblemente más contagiosa que la original, la Alfa, y supondría un mayor riesgo de hospitalización para las personas contagiadas, resaltó el académico Sergio Wehinger.







Redoblar los esfuerzos respecto a cumplir con las medidas sanitarias y con la vacunación respectiva, es el llamado que hacen expertos de la Universidad de Talca, ante la llegada de la variante Delta del COVID-19 a nuestro país, al detectarse el primer caso en una persona de 43 años, de Talca, que ingresó a Chile desde los Estados Unidos



De acuerdo al académico del Departamento de Bioquímica Clínica e Inmunohematología de la casa de estudios, Marcelo Alarcón, la variante Delta está optimizada, y por lo tanto posee una elevada capacidad de contagio y produce una mayor cantidad de síntomas.



“Algunos científicos indican que se trata de la primera cepa de cuidado” afirmó el Doctor en Biología Molecular y Celular, al tiempo que recalcó que es “el doble más infectiva”. En este sentido, el académico señaló que es primordial cumplir con las medidas dispuestas por la autoridad sanitaria. “La distancia física, el lavado de manos, el uso de mascarillas y la vacunación, suman elementos que nos pueden ayudar a bajar el contagio”, precisó.



Por su parte, la directora del Departamento de Microbiología de la Universidad de Talca, Olga Lobos, resaltó que hasta este instante, las vacunas han sido efectivas para contrarrestar las distintas variantes del virus, incluso la Delta. “Se ha comprobado que esta variante nueva -que se detectó en India y que se ha diseminado en Reino Unido y otros países de Europa- es susceptible a la vacuna después de las dos dosis”, expresó.



Según indicó la experta, la variante Delta tiene entre un 60 y 64% de transmisibilidad y además presenta un cuadro clínico diferente, por lo que la académica hizo un llamado a extremar las precauciones sanitarias.



“Al Coronavirus lo asociamos con tos, fiebre alta, falta de gusto y olfato, pero con esta nueva variante el cuadro clínico suma problemas gástricos bastante severos que podrían conllevar, por ejemplo, a una deshidratación. Por ello me parece que debemos tomar todos los resguardos”, sostuvo.







Variante





En tanto, Sergio Wehinger, director del Magíster en Ciencias biomédicas de la UTalca, sostuvo los virus mutan constantemente, no obstante la mayoría de los cambios no son relevantes. Explicó que en el caso de una variante corresponde a una versión del virus que sí ha sufrido cambios importantes en su material genético, “que lo llevan a presentar características que son lo suficientemente significativas como para ponerle un nombre propio”.



“La variante Delta es considerada “variante de interés” por la OMS porque es doblemente más contagiosa que la original, la Alfa, y supondría un mayor riesgo de hospitalización para las personas contagiadas. Ambos son aspectos son muy importantes y por ello es considerada una variante peligrosa. En efecto, esta variante sería la responsable de una gran ola de infecciones en la India y del 91% de casos nuevos por Coronavirus en Reino Unido”, resaltó.



Agregó que todavía no existe claridad respecto a la razón de su capacidad de contagio, “pero lo más probable es que tenga mutaciones que hagan que su proteína Spike se una con mayor afinidad a los receptores ACE2 de las células a las que ataca”.