Crónica 09-01-2021

“EXPLORE CHILE”: la iniciativa de The North Face que busca acercar Chile a los chilenos





Con el nuevo “Permiso para Vacaciones”, The North Face y Parques Nacionales lanzan la campaña EXPLORE CHILE con una guía de rutas de 7 parques a lo largo del País que busca reactivar el turismo.



¿Listos para salir a explorar una nueva aventura? A raíz de los diferentes efectos que la Pandemia ha generado en el mundo, muchas personas han tenido que adaptar la planificación de las vacaciones de verano. El recorrer Chile se ha hecho una opción casi obligatoria debido a las restricciones de movilidad y los rebrotes en Europa. Un estudio reciente de la Asociación chilena de Municipalidades(AScH) resolvió que, “el 83% de los chilenos concuerda en la importancia de reactivar el turismo y el 70% vacacionará en balnearios, parques nacionales y zonas rurales” Fuente: [https://bit.ly/2WYJpRb]



Tomando esto como punto de partida, es que The North Face y Parques Nacionales, lanzan: EXPLORE CHILE. Una gran iniciativa que busca reconectar a los chilenos con el territorio y sus increíbles destinos. La campaña cuenta con el lanzamiento de una plataforma digital que te enseña e invita a conocer y planificar una experiencia dentro de 7 diferentes parques nacionales de nuestro país, entre ellos: Torres del Paine, Conguillio, Vicente Pérez Rosales, Queulat, Douglas Tompkins, Cerro Castillo y Hornopirén.



“Chile tiene un atractivo turístico inmenso, y que mejor que partir este año reconectándonos con la naturaleza en forma responsable. Acá no importa si eres experimentado o es tu primera salida outdoors, con esta serie de guías, te mostramos las mejores rutas y recomendaciones para que planees tu experiencia ideal . Tenemos el equipo perfecto para ir a explorar el lugar que tú elijas”, comenta Martín Gildemeister, Brand Manager de The North Face Chile en relación a la campaña.



Por otro lado, la tendencia a “escapar de las ciudades” e irse a la montaña o a preferir concurrir a lugares al aire libre, ha venido en alza hace unos meses. Si bien, varios chilenos aún apuestan por salir del país para sus vacaciones, hay una gran parte que prefiere hacerlo dentro de Chile. “El 63% lo hará dentro del territorio nacional y solo el 5% lo hará en el extranjero, y el 61% hará uso de servicios de hospedaje (hotel, hostal, arriendo de casas y camping)” , aseveración que entregó la encuesta previamente mencionada.



La iniciativa está en marcha y el mensaje es simple: Tenemos un país que tiene una de las 8 maravillas del mundo y ya es tiempo de ir a descubrirlo, EXPLORE CHILE. Entra a Explore Chile y descarga la ruta de tu parque para preparar tu siguiente aventura.