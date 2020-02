Crónica 07-02-2020

Explosivo aumento de incendios de pastizales y accidentes de tránsito en Yerbas Buenas



El Comandante del Cuerpo de Bomberos de Yerbas Buenas, Manuel Loyola; informó que durante la presente temporada de verano se ha registrado un aumento cercano al 200 % en incendios forestales respecto del año pasado y en un 90% lo que se refiere a la accidentabilidad en hechos que involucran vehículos motorizados.



“En algunos llamados son quemas en predios particulares y es ahí donde no podemos hacer nada, porque es absurdo apagar un fuego a un particular que él mismo está quemando en su interior, ya tuvimos problemas con un fundo donde se estaban quemando 40 hectáreas en la noche, por ley no está permitido y tampoco teníamos acceso para los carros, llegando carabineros se le cursa el parte o denuncia correspondiente, porque no podemos tener un carro parado toda la noche cuidándole el predio del particular”, remató el jefe dela Mando Operativo de bomberos en Yerbas Buenas.



El Comandante subrayó que" está más que dicho, que en esta temporada no están autorizadas las quemas de pastizales, menos en los predios agrícolas, porque al hacerlo ponen en riesgo a los vecinos que viven cerca de estos predios y propiamente tal a la flora y fauna de estos lugares. Aquellas personas que vean un incendio les pedidos que se contacten con nuestro fono el 132 para atender la emergencia y avisar también oportunamente a Conaf, que ha sido un apoyo importante en esta temporada al igual que en años anteriores".



En cuanto a los accidentes de tránsito por conducción bajo los efectos del alcohol o en estado de ebriedad , Manuel Loyola puntualizó que “nos tiene bastante preocupados como bomberos ya que ha aumentado los llamados por accidentes vehiculares donde hemos tenido personas fallecidas, como por ejemplo en nuestro último llamado en este tema el conductor que iba manejando la camioneta se volcó y al llegar bomberos al lugar del accidente éste no se encontraba, probablemente asumimos que estaba bajo los efectos del alcohol y por eso se fue del lugar ".