Crónica 10-07-2020

Exportaciones forestales caen y resienten efectos de la pandemia



Tanto China, como Estados Unidos, los principales mercados de destino, registraron importantes caídas en sus demandas.



Luego de tres meses de recuperación, las exportaciones forestales de junio presentaron una baja de 8,1% respecto del mes anterior, al totalizar un monto de US$ 410 millones, según información del Instituto Forestal (INFOR), organismo adscrito al Ministerio de Agricultura.



La cifra se registra en plena pandemia de COVID-19, cuyos efectos han repercutido en la disminución de las exportaciones nacionales. Al respecto, el director ejecutivo de INFOR, Fernando Raga, explicó que el total acumulado en el primer semestre del año alcanzó a US$ 2 mil 393 millones, “monto un 20% inferior al registrado en igual periodo del año 2019”.



“Sin embargo-agregó- al compararlo con el mes de junio del año pasado, se aprecia un aumento de 3,3%”.



Raga recordó que tanto China, como Estados Unidos, los principales destinos de nuestras exportaciones forestales, registraron importantes caídas en sus demandas. “China, representa el 30% de nuestros envíos y registró un 28% menos de compras, mientras que Estados Unidos, con un 18% de participación, disminuyó sus compras en 10%, en relación al primer semestre del año pasado”, sostuvo.



Las exportaciones forestales del primer semestre presentaron caídas en la mayoría de los productos exportados, destacándose la pulpa blanqueada de pino radiata, con ventas por US$ 407 millones y una caída de 33%, la pulpa blanqueada de Eucaliptus con US$ 502 millones y una baja de 28%, en tanto que la pulpa cruda disminuyó en 26%.



El grupo de los productos madera aserrada, cepillada y tableros encolados, entre otros, tuvo una caída de 22%, seguido por los tableros contrachapados con una disminución de 17% en comparación al primer semestre del año 2019.



Por otra parte, las astillas sin corteza, que hasta mayo presentaron aumentos en sus exportaciones, en junio presentaron una leve baja de un 1%, en tanto que las cartulinas multicapas estucadas presentaron un crecimiento de 19% respecto de enero-junio 2019. El rubro pulpa, con una participación de 43% en el total exportado, es el rubro que tiene la mayor incidencia en el resultado final del periodo, con una caída de 30% en sus ventas al exterior, según el análisis de INFOR.