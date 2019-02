Crónica 05-02-2019

Exportaciones forestales superaron récord histórico, alcanzaron los US$ 6.836 millones en 2018

La positiva evolución de los precios internacionales de los tres tipos de pulpa que exporta Chile y la consolidación de China como principal mercado de destino son factores determinantes de este crecimiento que superó en 27% a los envíos de 2017 según cifras del Instituto Forestal (INFOR).



1 de febrero de 2019.- Acercándose ya a los casi 7 mil millones de dólares, las exportaciones forestales anotan su mejor registro histórico, de acuerdo con datos entregados por el Instituto Forestal (INFOR), organismo adscrito al Ministerio de Agricultura.





Con los US$ 533 millones registrados en diciembre último, el sector forestal chileno anotó el récord en sus exportaciones al alcanzar una cifra de US$ 6.836 millones, lo que representa un 27% respecto del monto exportado en el año 2017.



Así lo destacó el Ministro de Agricultura, Antonio Walker, quien afirmó que “el sector forestal chileno, a pesar de las serias consecuencias de los grandes incendios de 2017, logró su año record histórico de exportaciones, con US$ 6.836,3 millones; superando el record anterior, que se alcanzó el 2014 con US$ 6.094,3 millones”.



En esa línea, el director ejecutivo del INFOR, Fernando Raga, dijo que la positiva evolución de los precios internacionales de los tres tipos de pulpa que exporta Chile, blanqueada de pino radiata, blanqueada de eucaliptos y pulpa cruda de pino radiata, explican el máximo histórico. “Con este resultado, la participación de las exportaciones forestales en el total de las exportaciones nacionales superaría el 9%”, señaló.





Las cifras presentadas por INFOR dan cuenta que si bien la evolución de las exportaciones mensuales durante 2018, muestra una trayectoria de crecimiento hasta el mes de octubre, luego experimenta dos bajas consecutivas en torno al 15% en noviembre y 5,2% en diciembre.



Al respecto, Raga explicó que “el gran incremento en las exportaciones de pulpa se basó fundamentalmente en el crecimiento observado en los precios de exportación de Chile, que están en línea con la positiva evolución de los precios internacionales del rubro”.



Comparando 2018 con el año anterior, la exportación de pulpa cruda de pino radiata registró un incremento de un 47,6%, la pulpa blanqueada de la misma especie creció en un 41,8%; y la pulpa blanqueada de eucaliptus lo hizo en un 35,5%.



A pesar de los buenos resultados el ministro Walker advirtió que existen tareas pendientes en el sector que dicen relación con los segmentos más postergados, como las Pymes madereras y forestales, y que fueron fuertemente impactadas por los grandes incendios de 2017. “Debemos abocarnos a la recuperación de las áreas productivas perdidas, y a apoyar los procesos de reconversión y relocalización que serán necesarios en la mediana y pequeña industria maderera ante las menores proyecciones de abastecimiento. También recordar la meta que se consensuó en el Consejo de Política Forestal, de incrementar los bosques plantados en 500 mil hectáreas e incorporar a manejo sustentable 1 millón de hectáreas de bosque nativo hasta el 2035”, expresó.



Mercados y productos



Estas cifras, también guardan relación con la consolidación de China como principal mercado de destino. “Desde hace una década que China se sitúa en el primer lugar del ranking, con una participación que sigue creciendo y que en el año 2018 alcanzó al 34,4% del total exportado por el sector. Respecto de 2017, el valor exportado a ese país tuvo un crecimiento de 46,4%.”, sostuvo el director ejecutivo de INFOR. “Esta evolución se sustenta en las mayores compras de los tres tipos de pulpas, que representan el 85% del total exportado a este país, cada una con crecimientos anuales superiores a 49%”, añadió Raga.



Otros principales productos que también experimentaron crecimientos importantes en el valor exportado fueron: tableros contrachapados (+41,7%), papel para periódico (+29,4%), astillas de Eucaliptus nitens (+ 28,6%) y cartulina estucada multicapa (+28,3%). Solo las astillas sin corteza de Eucaliptus globulus y los tableros MDF de pino radiata mostraron leves bajas, de 4,9% y 0,2% respectivamente.