Expresión de la lluvia, del viento y otras cosas





Existe un singular agrado en esta vida y es esa sensación de aliviar la carga cuando se escucha la lluvia, sentir el viento, que no se ve pero si nos aprestamos a contemplar un árbol, vemos su movimiento de aquí y allá como siguiendo el ritmo de un vals , la techumbre de las casas se rinde ante la emoción del agua que se desliza como una caricia ondulante estimulando la ansiedad del suelo casi muerto de sed.

Los días, un lacónico testimonio del tiempo , se hacen impalpables y pasan volando los fines de semana, breves sin luces del descanso añorado, en el encierro obligado, como si toda una época estuviese presurosa de partir a cualquier lado, lejos de la pandemia y de los padecimientos multiplicados en la dura incertidumbre de lo inexplicable. No es posible entender porqué se desarrolla un mal de forma tan diversa, por qué algo tan pequeño se transforme en el gigante de los infortunios, intransigente y devastador, dejando gran desolación a su paso por las amplias zonas de este mundo que da vueltas en su inmutable camino de soles y astros lejanos.

En un pequeño cuarto frío y húmedo, descansan los libros con un silencioso recogimiento, están mudos, encerrados en sus propias historias. De pronto percibo una extraña energía saliendo de mi interior y mi mano se extiende hacia el estante y tomo uno entre tantos, cualquiera, quiero que me diga algo mientras abro cualquier página. Y me encuentro con Los Miserables de Víctor Hugo, y salta de entre sus hojas un pordiosero que ha salido de prisión que después de haber caminado muchas leguas, rendido por el hambre y el cansancio , apoyado en su cayado trata de pedir alimento en las posadas pero no es bien recibido en parte alguna. Después de varios intentos llega a la morada de un obispo que renunciando a los lujos otorgados por la iglesia vive humildemente en una sencilla casa. Invita al ex presidiario a descansar y a comer, le ofrece luego un lecho reparador sin importarle cuan sucio y harapiento está su huésped. Y sigue la historia muy triste y muy conmovedora. Cierro el libro pensando en ese cura que a pesar de su gran linaje optó por dar sus bienes a gente necesitada y prefirió una austera forma de vida que le era más llevadera para servir a Dios. Al parecer los padecimientos y privaciones enseñan a vivir y derrotar el egoísmo, a fondo.

Al percatarme que todos los libros estaban como enfermos de humedad, confirmado por un peculiar olor que para mí era como el aroma del tiempo, más de cuarenta años apilados en el estante me decidí a orearlos frente a la estufa., cubriendo la mesa con todos esos cuerpos que tenían tanto que decirme y yo con la triste convicción de que a estas alturas de mi vida, no alcanzaré a releer algunos y descubrir argumentos en los otros. Así poco a poco, apareció Oscar Wilde diciéndome lo importante que es llamarse Ernesto, me contó que había un bello joven que se hizo retratar y a pesar del tiempo conservaba una juventud envidiable a medida que todos sus cercanos envejecían irremediablemente porque el tiempo no pasa en vano. El retrato envejecía en su lugar y terminó enloqueciendo de terror al darse cuenta de que la belleza y juventud deben durar lo que el tiempo establece.

Pasé varios días ventilando mis libros, mi demora era porque el trabajo no rendía lo bastante pues me detenía en cualquier página y traía a los protagonistas para disfrutar el reencuentro. Salió a mi vista un joven ruso, perteneciente a la nobleza, que llevando una vida llena de comodidades, con el ansia de ir descubriendo nuevas sensaciones sedujo a una joven campesina en una de sus vacaciones en el campo. Siguió su vida en la ciudad y fue elegido para ser jurado en un juicio donde la acusada, para sorpresa suya, era la joven a la que le robó la inocencia. Al sentirse responsable del curso de vida que había seguido la muchacha, llegando a ser acusada de cometer un crimen, la perspectiva de su buen pasar se vio acorralada y reducida ante la grandiosidad de esa tragedia que desgraciadamente tejió el destino para reunirlos de nuevo en esas circunstancias totalmente opuestas a los idílicos días de esas vacaciones . A la usanza de esos tiempos la mayoría de los nobles pasaban un tiempo en la milicia cuya situación les otorgaba muchos privilegios.

Aquel hecho fue tan impactante en su vida que, de pronto cambió completamente su modo de ser. Renunció a todos sus bienes y los repartió a sus trabajadores, hizo una especie de reforma agraria,. El argumento tiene muchas enseñanzas. Resurrección de León Tolstoi, para no olvidar esa lectura. Que transforma nuestra perspectiva de la vida con una reflexión bastante provechosa que engrandece el espíritu.

También me encontré a Dostoyevski en su ” Crimen y Castigo” , muchos años atrás me tuvo presa un verano entero y me cambió la vida de adolescente. Aprendí lo que significaba la hipocondría, cómo y cuándo transforma nuestro ánimo y nos hace presa de una suma tristeza vertida en cada célula de nuestro organismo. como protagonistas están siempre pobreza e injusticia para incrementar la avaricia y el egoísmo. Una obra del siglo diecinueve pero vigente . Cómo olvidar a Shakespeare con su “Cuento de Invierno” me traspasó el corazón, lo releí con gran fruición. Otro grande para mí es Máximo Gorki con una historia de vida tristísima, de pequeño fue asolado por el infortunio, Gorki significa “amargo”. Un gran narrador., cuyos relatos incluyen sus propias experiencias.

Existen tantas historias dignas de leer y recordar, tantos autores como Dickens con su famoso Cuento de Navidad, La Buena tierra de Pearl Buck, Servidumbre humana de Somerset Maugham, y tanto autor genial que existe en este mundo. Termino con Cervantes, con el tremendo Quijote y Sancho. Anoté unos consejos que el caballero le da a su escudero: “Come poco y cena más poco, que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago” El otro consejo que encuentro muy sabio: “Sé templado en el beber, considerando que el vino demasiado, ni guarda secreto ni cumple palabra”. Qué grandioso es Cervantes.

Y así se han ido deslizando historias entre páginas, palabras y frases que cobran vida, además de exhibirnos un mundo muy parecido al nuestro , con gente que a veces sufre, a veces es feliz y terminan su trayecto de vida nunca parecido a los cuentos de hadas. Simplemente viven sus tragedias y sus logros como cualquier mortal que podemos encontrar a la vuelta de la esquina .

El encierro me ha proporcionado la oportunidad de contar con detalles al alcance de la mano, que me reducen el tiempo de manera amena y novedosa. Me aleja de los pensamientos atormentados por los actuales sucesos, tan crueles e inciertos. Es otro mundo, es refugiarse en un país donde mucha gente sale a nuestro paso dedicándonos todo ese espacio que necesitamos para permanecer en su territorio de palabras y múltiples vivencias que nos distraen sanamente para seguir sanos de mente y corazón.

Ha cesado la lluvia, la mesa sigue con muchos libros que poco a poco voy examinando pero nadie me apura, tengo mucho tiempo, se me hacen breves los momentos y no me siento culpable por el desorden ya que nadie viene a repararlo porque actualmente no existen las visitas. Hay que tener pocas cosas, sólo las necesarias .Un principio budista señala que la austeridad es libertad. Somos libres si no nos atamos a cosas materiales innecesarias para la existencia. Trataré de librarme seriamente de objetos inútiles que entorpecen el quehacer y para ganar el tiempo y poder atenerme lo que realmente enriquece; leer, tejer, jardinear y soñar.

La bendita lluvia expresa y alienta al ser humano todo el contenido armónica que existe entre Cielo y Tierra.