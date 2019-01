Opinión 22-01-2019

¿Expropiación a un particular para beneficiar a otro particular?

Mi nombre es Lucía Arís Rojas y tengo 89 años. Nací y me crie en el ex Fundo Piñadero, hoy conocido como Hijuela "Las Casas". Me refiero al sector ubicado al final del “Camino Real”, en la intersección con la Ruta 5 Sur, Km. 300, Linares, en el que se sitúa una casa de campo y un galpón de teja chilena, que están rodeados de un jardín con árboles nativos y ornamentales. Tanto la casa de campo como el galpón son de adobe y tienen un gran valor patrimonial de cien años. Pero, sobre todo, tienen un importante valor familiar para mí.

Todo fue construido y plantado por mi padre, Oscar Arís Barrera, farmacéutico, agricultor y servidor público, quien fue alcalde de la ciudad de Linares por varios períodos.

Con mucho esfuerzo he cuidado y mantenido toda la vida esta propiedad, desde que la heredé tras la muerte de mis padres, hace sesenta años. En todo este tiempo, he resguardado este espacio del daño producido por los terremotos, pero también del deterioro natural producto de los años.

En el mes de septiembre recién pasado, el Ministerio de Obras Públicas me ha notificado que hace tres años se ha venido gestando, a espaldas de los afectados, un proyecto de expropiación. Este se inicia desde el “Camino Real” a la mitad del frente de la casa y se abre en una franja de veinte metros de ancho botando ocho plátanos orientales centenarios, arboles nativos como peumos y otros ornamentales como liquidámbar. Este plan, asimismo, demuele la reja perimetral, dos entradas vehiculares y el galpón centenario de adobe, que hoy se encuentra en buen estado de conservación.

A pesar que la casa esta habitada todo el año, no se me dio ningún aviso previo. No se consultó el impacto ambiental de las obras, ni la conveniencia social del proyecto. Todas las instancias de evaluación previas aún permanecen ocultas a mi conocimiento.

De acuerdo a la escueta información que me ha proporcionado el Ministerio de Obras Publicas, todo indica que toda esta intervención tiene como fin la construcción de una pasarela peatonal para permitir en cruce de la carretera en ese punto. Pero como todos los habitantes de este sector bien sabemos, nadie cruza ni requiere cruzar la Ruta 5 Sur en ese lugar. De esta manera, el irreparable sacrificio del galpón y de los árboles, así como la perturbación de mi hogar y el de las otras familias que viven en los alrededores, no benefician a nadie.

En cuanto al ensanche de la calzada, esta termina abruptamente en el Servicentro Petrobras, ubicado justo al norte donde se situaría el proyecto. De este modo, la nueva vía no permite tampoco un acceso de los vehículos hacia la ruta 5 Sur, sino que los conduce al medio de las playas de venta de combustible del Servicentro Petrobras.

Es evidente que el proyecto no cuenta con rentabilidad social. La única afectada es mi propiedad y el único beneficiario es el Servicentro Petrobras. El estado chileno lo beneficia mediante un acceso sobredimensionado y posiblemente la futura construcción de la pista de desaceleración que le permitirá a este Servicentro Petrobras valorizarse al cumplir con los estándares de la nueva concesión de la autopista Talca - Chillán.

Por lo anteriormente señalado, llama profundamente mi atención que, a la vista de todos, se expropie a un privado, para aparentemente sólo beneficiar a otro privado, con fondos públicos de todos los chilenos



Lucia Arís Rojas

Linarense expropiada.