Política 13-01-2022

Extensión de la Ley del Mono en un año es remitida a su segundo trámite



Los diputados y diputadas serán los encargados de revisar el proyecto que extiende en un año la vigencia de los procedimientos excepcionales de regularización de viviendas y de edificaciones destinadas a microempresas inofensivas o equipamiento social.

Esto luego que la Sala del Senado aprobara –por unanimidad- en general y particular la norma, en la pasada sesión ordinaria.

El texto tiene por objeto mantener la vigencia de la ley que establece un procedimiento simplificado para la regularización de viviendas de autoconstrucción, conocida popularmente como “Ley del Mono”, la que debiera expirar el próximo 4 de febrero.

Considerando los efectos de la pandemia, el proyecto recoge la preocupación de una gran cantidad de personas que no han podido regularizar sus viviendas o edificaciones destinadas a sus emprendimientos. Ellos alegan que no han podido cumplir con los numerosos trámites de carácter técnico exigidos por la ley debido a las restricciones de movilidad.