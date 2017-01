Crónica 12-01-2017

Extensionistas se capacitan en resistencia a plaguicidas y uso de control biológico

INIA La Platina realizó una charla orientada a rebajar la presión de plaguicidas de forma tal que el control químico no sea el único factor de mortalidad de las plagas.



Con el propósito de promover un control de plagas efectivo y sustentable, se llevó a cabo la última charla del 2016, del programa territorial de INIA La Platina a extensionistas del sector centro norte sobre resistencia a plaguicidas y el uso de control biológico. La actividad reunió a 23 profesionales y técnicos del SAG, Seremi de salud, programa Prodesal y del sector del retail, quienes pudieron apreciar la efectividad de una buena rotación de ingredientes activos de plaguicidas, junto con las ventajas de establecer el asentamiento de enemigos naturales para enfrentar determinadas plagas.



img_2790Fueron los propios extensionistas quienes propusieron estos temas para enfrentar en el campo la resistencia de plaguicidas. Dentro de las medidas a tomar se propuso la rotación de los ingredientes activos y diversificar los métodos de control de forma tal que el control químico no sea el único factor de mortalidad de las plagas dándole protagonismo al control biológico y cultural. El implantar un agro-ecosistema en el predio del agricultor para que haya presencia de controladores biológicos es fundamental, evitando así comprar el producto para llevarlo al campo, sino que esté naturalmente en el lugar. Eso llama la atención de los extensionistas y lo están pidiendo los agricultores cada vez más. También se le enseñaron a los asistentes conceptos de Manejo Integrado de Plagas e inocuidad considerando la importancia de estos temas en la parte de producción primaria y procesamiento. El entomólogo de INIA Intihuasi Dr. Claudio Salas fue el encargado de realizar la charla y su presentación fue muy bien catalogada por los asesores técnicos presentes.



Fabiola Sepúlveda, Encargada del programa territorial INIA La Platina, asegura que se cumplieron las expectativas de los extensionistas. “Tuvimos una buena convocatoria en un tema clave como es el manejo integrado de plagas. Claudio es específico y dinámico en sus presentaciones y abordó la resistencia a plaguicidas que es un problema que se ve en el campo a diario porque los agricultores no rotan mucho los ingredientes activos de los plaguicidas. Esto produce malos resultados cuando el productor aplica el plaguicida y no se observa un control de la plaga. La actividad fue un éxito porque vinieron 23 extensionistas de un grupo de 28 personas, así que fue un buen cierre de las actividades del programa territorial del 2016”, afirma Fabiola Sepúlveda.



Alejandro Barrera es encargado del SAG en uso de Plaguicidas del sector Maipo y tiene un grupo a su cargo desde el año 2004, donde constantemente realiza charlas en seguridad de plaguicidas. “Este plan territorial que está desarrollando INIA, en conjunto con SAG y otros participantes, con prodesal es la base de nuestro pensamiento actual hacia el futuro. Lo que vimos hoy es muy importante dado que el especialista es un doctor en la materia. El lograr un cambio en la seguridad de la aplicación, la dosificación, el uso de equipos de seguridad y la precaución con los vecinos, ha sido un trabajo de varios años. Cuesta mucho, pero con cosas visuales como éstas es más fácil llegar a los agricultores”, apunta el extensionista.



Acerca de INIA



El Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) es la principal institución de investigación agropecuaria de Chile, dependiente del Ministerio de Agricultura, con presencia nacional de Arica a Magallanes, a través de sus 10 Centros Regionales, además de oficinas técnicas y centros experimentales en cada una de las regiones del país. Su misión es generar y transferir conocimientos y tecnologías estratégicas a escala global, para producir innovación y mejorar la competitividad del sector agroalimentario. www.inia.cl