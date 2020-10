Crónica 13-10-2020

Extienden entre el 14 y el 16 de octubre inscripción a Prueba de Transición 2020-21



El secretario regional ministerial de Educación, Carlos Azócar, anunció que se extendió hasta el viernes 16 de octubre el plazo para que egresados de cuarto medio o alumnos que egresarán este año, puedan inscribirse para rendir la Prueba de Transición Universitaria.



La máxima autoridad de la cartera en el Maule precisó que la extensión del plazo busca que todos los postulantes que no se hayan registrado, puedan hacerlo en el portal acceso.mineduc.cl. La inscripción online estará abierta desde el próximo miércoles 14, a las 09:00 horas, al viernes 16 a las 21:00 horas.



“El Ministerio de Educación y sus autoridades entienden que este ha sido un año particularmente complejo para familias y estudiantes, de modo que se ha buscado favorecer a quienes, por los motivos que sean, no han podido inscribirse en este proceso para rendir la prueba el 4 y 5 de enero de 2021. Esto se suma a que los alumnos que están cursando IV Medio en colegios municipales, servicios locales de educación, particulares subvencionados y de administración delegada quedarán exentos de pago, sumándose a los más de 168 mil jóvenes que ya accedieron al beneficio”, afirmó Azócar.

Adicionalmente, los estudiantes chilenos que no pudieron inscribirse porque no cuentan con cédula de identidad vigente, podrán realizar su inscripción con un certificado de nacimiento vigente, emitido por el Registro Civil (sin costo). En tanto, aquellos que aún tengan Notas de Enseñanza Media de años anteriores pendientes, podrán inscribirse, aceptando un consentimiento informado respecto de su responsabilidad para resolver dicha situación antes de la rendición de la prueba.



Quienes ya se inscribieron y requieran hacer modificaciones, en este nuevo periodo podrán cambiar de sede para la rendición, y solicitar el uso de su nombre social y ajustes, en el caso de las personas en situación de discapacidad.



“El nuevo sistema de Acceso pone en su centro al estudiante. Sabemos que este es un año muy complejo y por eso, atendiendo la solicitud de algunos jóvenes que por diversos motivos no pudieron inscribirse, en un esfuerzo excepcional del equipo del DEMRE de la Universidad de Chile, abriremos este tercer proceso de tres días para que nadie quede fuera. Llamamos a estos postulantes a que se inscriban en acceso.mineduc.cl, portal en donde además podrán encontrar toda la información que necesitan para su proceso de postulación a la Educación Superior”, señaló el subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas.



Respecto del proceso, es importante recordar que los jóvenes que rindieron la PSU 2020 y desean hacer uso de su puntaje podrán hacerlo respecto de las pruebas rendidas. De esta manera, será posible utilizar el puntaje obtenido en 2020 en las pruebas de Matemática, Lenguaje y Comunicación, y Ciencias. Si el postulante necesita un puntaje en la prueba de Historia, Geografía y Ciencias Sociales (que no se aplicó), debe inscribirse para rendir ahora la Prueba Electiva de Historia y Ciencias Sociales, sin costo alguno, enacceso.mineduc.cl. En caso de que algún postulante quiera rendir todas las pruebas nuevamente, podrá inscribirlas al igual que cualquier postulante, cancelando el arancel correspondiente en el mismo portal de inscripción.