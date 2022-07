Crónica 13-07-2022

Extienden hasta marzo de 2023 el plazo de modificación de plantas municipales



La Cámara de Diputadas y Diputados entregó su respaldo a las modificaciones del Senado a un proyecto sobre el régimen de tramitación y entrada en vigencia de los reglamentos que fijen o modifiquen las plantas de personal municipal.

La iniciativa que recibió 141 votos a favor y 1 abstención, amplía el plazo hasta el 31 de marzo de 2023. Con esta medida se busca que los municipios puedan terminar el proceso de adecuación de sus plantas.

La ley orgánica constitucional de Municipalidades permite, cada ocho años, modificar las plantas municipales. Sin embargo, en 2019 había 37 municipios que tenían presentadas las plantas, pero no estaban aceptadas por la Contraloría. En tanto, 45 no habían presentado los antecedentes.

Entre las principales razones para este atraso estuvieron el estallido social y la pandemia. Por tanto, el texto entrega un plazo adicional para aquellas municipalidades que no han presentado todavía sus antecedentes para modificar sus plantas.

Este proyecto busca traer más eficiencia y transparencia, puesto que las plantas se discuten en los concejos municipales.