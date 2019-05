Social 26-05-2019

Extranjeros aprenden sobre beneficios y derechos previsionales en charla del IPS Maule

** Provenientes de Venezuela, Colombia, Argentina y Haiti, entre otros países, los asistentes resaltaron esta instancia como una buena oportunidad de conocer y aprender más sobre la legislación chilena en estas materias.



Con meses e incluso años de residencia en el país, extranjeros de distintas nacionalidades siguen teniendo dudas e incertidumbres sobre temas vinculados a la protección social, los beneficios y derechos previsionales, entre otros.



Para ayudarles en la comprensión y el conocimiento de estos temas y como parte de su Plan Estratégico Regional, el IPS Maule, dictó para ellos una charla, la que convocó a más de veinte extranjeros provenientes de países tan diversos como Venezuela, Colombia, Argentina y Haiti.



En colaboración con la Fundación Madre Josefa de Talca, se organizó el encuentro, en el que el coordinador regional de Servicios al Cliente del IPS Maule, Luis Martínez Villa, expuso para ellos lo relacionado a la protección social en sus componentes vinculados al área de la previsión, la salud y la protección laboral. De igual modo, el profesional, les refirió los trámites a los que pueden acceder a través de la red ChileAtiende del IPS Maule, finalizando con una breve exposición sobre las exigencias que deben cumplir para realizar el trámite de Permanencia Definitiva en nuestro país.



Durante el encuentro, los y las participantes realizaron una serie de consultas a través de las cuales se fue haciendo mayor claridad en los temas tratados. “Yo veo que es una buena oportunidad para nosotros los extranjeros que no sabemos mucho de las leyes chilena, aquí aprendimos mucho y pido, si se puede varias veces hacer este tipo de actividad que pienso son de gran beneficio para nosotros”, comentó el haitiano René Junior Raymond, al concluir el encuentro.



Como él, la colombiana Lisette Galarzth, indicó “una charla muy buena, porque son temas importantes para nosotros como migrantes, porque a veces uno tiene tantas dudas y hay tantas cosas que uno no sabe y acá nos explican muy bien y aprendemos qué hacer y a dónde dirigirnos. Muy buena información porque nos ayuda bastante”.



Con años residiendo en Talca y con visa definitiva, la argentina Miriam Garros, explicó que la charla “me encantó, porque me sacó de un montón de dudas. Me gustó especialmente la explicación sobre el sistema de cotizaciones a independientes, porque es como me desempeño, por lo que quedé bien informada, sin ninguna duda porque lo pregunté todo”.



Tan activa como ella, durante la charla, las venezolanas Norelis Alvarado y Mariana Reyes, aprovecharon de plantear sus consultas sobre el seguro obligatorio de salud y las coberturas en caso de enfermedad profesional y el seguro de accidentes. “Me parecieron muy bien los contenidos, mejor explicado no puede estar, a mí la charla me gustó muchísimo de verdad”, indicó Norelis. Opinión que Mariana reafirmó, indicando que “es bueno que se hagan estas charlas, porque así estamos conscientes de lo que tenemos que hacer, de cuáles son nuestros deberes, nuestros derechos y no andamos tan perdidos”.



Por su parte, el director regional del IPS Maule, Waldo Quevedo, resaltó esta iniciativa indicando que “se trata de un esfuerzo más que institucionalmente estamos haciendo para llegar con información a las personas que así lo requieran, en este caso, ciudadanos extranjeros que han venido al país buscando una oportunidad laboral y que por tanto, requieren conocer los derechos y deberes previsionales que les asisten”.