Opinión 07-07-2019

Extraño a algunos, pero mejor es no verlos

“No es de extrañar, pues, que tantos se mueran de pena, que tantos están tan solos al morir…..” Wystan Hugh Auden.

Hay tantas variables de extrañar, como tantos sentimientos al respecto. Me agradó leer un art. referido a un sentimiento muy especial, que todos más de alguna vez hemos sentido y es el de echar de menos a algunos amigos o simples conocidos, pero que interiormente pensamos que es mejor tenerlos lejos que cerca. Piense ¿ No ha sentido alguna vez esta sensación?

Tuvimos alguna vez una estrecha relación que, sin querer se transformó en disfuncional y como tal dio un resultado negativo y destructor, para nuestro propio desarrollo. ¿ Cómo así se preguntará Ud.?. Esa relación emocional, cognitiva o conductual, resultó inadecuada y, afectó desgraciadamente nuestra propia vida.

Pero, lo peor es que no nos quedó claro en qué punto fallaron nuestros intercambios. Por lo mismo, me permito preguntarle ¿ Ha tenido alguna vez esa sensación? Quizás de repente recordamos a dicha persona y……no nos dan deseos de volver a contactarnos para saber cómo le ha ido en la vida que ahora hace, con quien vive, cuáles son sus nuevas amistades .De acuerdo a la respuesta, cada cual verá ,si puede recuperar esa relación que, quizás en el fondo fue buena, interesante y exista otra oportunidad de convivencia, de una nueva relación amistosa.

Pero a veces puede pasar que algo frena ese impulso y uno se contiene de seguir pensando en ese alguien que, quizás no pudiera aportarnos ahora, nada positivo. Pero, eso no es todo, ni siquiera existe algo que nos garantice que de nuevo todo podría esta vez, salir algo bien, que esa persona haya cambiado, pues, antes nos falló.



Así puede ocurrir con la desazón que nos produce la ausencia de alguien que en una oportunidad quisimos, compartimos, pero, que tal como llegó, un día desapareció de nuestra vida, pues, fue tanto el daño que nos hizo que, lo hicimos desaparecer de nuestras amistades, para nuestro propio bienestar. Así es como nuestros caminos se separaron y….tal vez, ni nos dimos cuenta de esa desaparición, de esa amistad, de ese amigo o de ese simple conocido.

Transcurrido así ya un buen tiempo, solo nos queda el recuerdo y el “ extrañar” que, en sí no es malo, pues, el andar por la senda que nos traza nuestro diario vivir, también nos ha hecho aprender que NO todo es bueno, pero……tampoco todo no es malo. Existen entonces matices en toda relación humana, claro está que a algunos les toca muy a menudo, más que a otros, como bien se dice “ bailar con la fea”

Es bueno ,pues, echar de menos a alguien, pero será malo si a la vez, deseamos que hoy esté de mero presente en nuestras relaciones. Así es como por ej. recordamos un viejo amor, una amistad anterior o a alguien que alguna vez, nos relacionamos bien, por algo que existía para ambos en forma positiva.

Recordar, extrañar, es perfectamente comprensible, dado que a lo mejor, éstas, nos aportaron algo bueno en algunas oportunidades .Pero si pensamos y ponemos en la balanza lo positivo que nos hicieron esas amistades, a lo mejor, la balanza se inclina a lo negativo, a aquello que permanece en nuestros recuerdos como heridas abiertas y……sin participación de nuestra parte, en esos hechos desagradables.

Lo verdaderamente claro y que todos debemos tener presente es que cada relación, cada persona, tienen su tiempo y su propio espacio, lo que a nuestro parecer NO es malo, si no es natural Pero, debemos hoy, no olvidar aquello que nos hizo sufrir en esa relación que nos lastimó y que al tratar de volver a conectarnos podría ser inadecuado en nuestra vida, pues nos podrá traer de nuevo problemas que, hoy a lo mejor nos volvería a dañar.



Por tanto, habrá que reflexionar y dar vuelta a esa sensación de vacío, pues, mejor será olvidarla para no tener de nuevo otro daño que, abriría más la herida anterior. Todo lo anterior, es una lección de vida que, como tal, no nos hará olvidarla, si no suavizar los recuerdos y a veces incluso “ perdonar”

Una vez di a conocer mi pensamiento al respecto, hoy, lo reafirmo: “Hay que perdonar, pero sin olvidar”…

COROLARIO: “ Madurar es aprender a querer bonito, extrañar en silencio, recordar sin rencores y….olvidar…..despacito” ( Frida Kahlo)







René A. Recabarren Castillo

Profesor Normalista