Política 28-02-2018

Eyzaguirre: Con un año más podríamos haber desmentido categóricamente que la desaceleración se debía a las reformas

A días de dejar La Moneda, el ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, ha hecho una serie de declaraciones en defensa del actual Gobierno de Michelle Bachelet. Así, si el domingo comentó que esta Administración "acercó a la sociedad chilena estructuralmente a ser un país desarrollado", hoy enfatizó esa defensa. En relación a ello, en entrevista con Radio Cooperativa, el jefe de la cartera económica aseguró: "Si este Gobierno se hubiese prolongado un año más, podríamos haber desmentido categóricamente la idea de que la desaceleración se debía a las reformas".

De esta forma, luego de asegurar que este año la economía crecerá del orden de 3%, dijo que "podría haberse hecho una evaluación más ecuánime respecto a cuáles eran las responsabilidades que en esto le cabían a la situación económica internacional, versus lo que había sido la política económica de la Presidenta". Consultado por cuándo se reunirá con el futuro ministro de la cartera, Felipe Larraín, el secretario de Estado indicó que la cita tiene fecha para este jueves. "Nos reuniremos ambos equipos económicos. Larraín irá con su subsecretario (Francisco Moreno), su director de presupuesto (Rodrigo Cerda) y su equipo más cercano". "Ahí comenzará el traspaso", indicó Eyzaguirre y agregó que es muy posible que los equipos de ambos quieran seguir reuniéndose para recabar antecedentes más al detalle. Respecto a su futuro una vez que deje Teatinos 120, el economista aseguró que dará su opinión si es que se tergiversan los avances logrados durante la Administración Bachelet. Sin embargo, en lo personal, confesó que "no he tenido el tiempo ni psicológico ni físico para pensar exactamente qué voy a hacer". "Voy a tomarme un tiempo de reflexión. Quizás voy a buscar hacer clases, me parece interesante conectarme con los estudiantes de economía. También escribir algunos temas que he tenido largamente en estudio. Voy a tener un bajo perfil, pero más reflexivo", concluyó Eyzaguirre.