Social 11-03-2021

Fabián Barriga, creador de exitosa Startup chilena de educación digital: “Aún cuando volvamos a las clases presenciales, los medios digitales para la enseñanza y el aprendizaje permanecerán y tenemos que sacarle provecho”



Según el fundador de Umáximo, todo indica que el panorama del 2021 será similar al que enfrentamos el año pasado, por lo que los docentes y las familias debieran potenciar la educación mediante tecnología.



Pese al deseo de las autoridades y expertos de que los estudiantes vuelvan a clases de forma presencial, esa situación se ha dado en pocos establecimientos, la asistencia ha sido baja y algunos recintos han debido cerrar producto de contagios de Covid19. La discusión está instalada y dado el escenario de retroceso a mayores restricciones de movilidad producto de la pandemia, los procesos digitales de enseñanza, seguirán siendo parte del escenario.

“El año pasado, la pandemia sorprendió al mundo educativo, los estudiantes no podían estar en sus salas y se tuvo que migrar a nuevos medios para enseñar y todo indica que este 2021 el panorama será similar”, señala el ingeniero civil Fabián Barriga, creador y director ejecutivo de Umáximo, plataforma web que ayuda a niños y adolescentes a aprender matemáticas a través de un sistema que incluye actividades lúdicas y que se adapta al ritmo de aprendizaje de cada estudiante.

“Tenemos que hacer frente a este desafío de forma conjunta, padres, docentes y alumnos, porque más allá del regreso a las escuelas, la educación digital llegó para quedarse, esa es la escuela que viene. Aún cuando volvamos a las clases presenciales, los medios digitales para la enseñanza y el aprendizaje permanecerán y tenemos que sacarle provecho”, recalca.

Para Barriga, la educación a distancia es la respuesta a esta nueva realidad que enfrentamos producto de la pandemia, pero que también será una ampliación para potenciar y medir procesos de forma más eficiente, involucrando de una manera más potente a los niños, padres y académicos. “Sabemos que las clases online no sustituyen la educación presencial, que cambiar la experiencia del aula por una pantalla no es algo deseable porque el proceso de aprendizaje es integral, pero estamos viviendo tiempos de cambios profundos y no podemos quedarnos inmóviles”.

Umáximo ha servido para motivar a niños y niñas a conocer las matemáticas de forma cercana e interactiva. Por esa razón, ya cuenta con más de 40 mil estudiantes en 249 establecimientos de todo Chile, buena parte de ellos en zonas rurales.