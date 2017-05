Nacional 21-05-2017

Facebook bloquea la recién inaugurada cuenta de Andrónico Luksic

El empresario había anunciado por Twitter que probaría la red social fundada por Mark Zuckerberg, pero dos horas más tarde la página no estaba disponible.

Luego de su debut en redes sociales, con la apertura de su cuenta de Twitter en enero de este año, y del éxito rotundo que ha tenido, reuniendo 111 mil seguidores en cinco meses, Andrónico Luksic decidió probar suerte también en Facebook. Así lo anunció la tarde del viernes a través de la mencionada cuenta, donde avisó que probaría Facebook y que iba a compartir ahí "contenido que me parezca interesante", aunque aclaró que sólo seguirá respondiendo y escribiendo por Twitter.



Dos horas más tarde, Facebook indicaba que el contenido del perfil "no estaba disponible temporalmente". Ante esto, el empresario aclaró que la página estaba bloqueada de manera temporal para que Facebook verificara que la cuenta era manejada efectivamente por él.