Crónica 18-06-2019

Facultad de Ciencias de la Educación de UTALCA: “El foco debe estar en dignificar la labor docente y ser un tema de Estado, no del gobierno de turno"

El decano Cristian Rojas, entregó la postura de la entidad frente al actual escenario nacional en relación a las demandas del Colegio de Profesores y al proyecto de cambio curricular de 3º y 4º medios.



La medida que anunció el gobierno sobre la aprobación de cambios para el currículum de tercero y cuarto medio en el cual la formación tendrá otra estructura en el número de asignaturas obligatorias y opcionales, ha generado un debate en torno a la eliminación de Historia y Educación Física como disciplinas estables.



A esto se suman otras demandas realizadas por el Colegio de Profesores ante el Ministerio de Educación. Por ejemplo, sobre el reconocimiento de la mención de las educadoras diferenciales y educadoras de párvulos, la deuda histórica, la doble evaluación docente, entre otras.



Al respecto, Cristian Rojas, decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de UTALCA planteó que “El foco de la discusión debe centrase en dignificar la labor docente, y esto debería ser un tema de estado, no del gobierno de turno”. En los últimos años ha existido un trabajo serio de instituciones y personas en valorar la labor docente, generando un impacto social positivo, sin embargo, mientras no se dé solución real a las demandas del Colegio de Profesores, es difícil que sigamos avanzando como sociedad”.



La observación cobra más fuerza considerando que este lunes los profesores votarían una eventual propuesta del Gobierno para resolver si mantienen o bajan el paro nacional de carácter indefinido.



El otro punto que resaltó Rojas es la importancia social que tienen las instituciones de educación superior formadoras de profesores y profesoras al enfrentar los proyectos que emanan del CNED (Consejo Nacional de Educación); “se deben analizar las propuestas con todos los antecedentes, tener evidencia”, aseguró.



A modo de ejemplo comentó el tema del cambio curricular anunciado por el MINEDUC. “Es importante conocer el contexto. Los cambios curriculares se inician el año 2012, sin embargo no existió una discusión relevante de la actualización del curriculum; hoy ya está aprobado el cambio curricular hasta segundo medio, incluido el curriculum de la formación técnico profesional (TP). Bajo ese contexto, lo positivo del proyecto es que se incorpora como obligatorio Educación ciudadana, Ciencias y Filosofía, tanto para la formación científica humanista coomo para técnico profesional. Lo negativo, la eliminación de Educación Física como obligatorio. En un país de alta obesidad y malos hábitos saludables, no parece la decisión más coherente. La eliminación de Historia también es negativo, sin embargo, al menos los contenidos de 3º medio se distribuirán en los años anteriores, y el de 4º, se deberían incluir en Educación Ciudadana”.



Lo más complejo, señaló el decano, “es la implementación de las horas de libre de elección, que aumentan de 9 a 18 horas. Los colegios no estarán preparados para generar estos cursos optativos, además de limitaciones en infraestructura. Lo que podría transformarse que todo siga igual, y no existan cambios reales en el curriculum. O que finalmente se transforme en aumentar horas de Lenguaje y Matemáticas (con otros nombres), para ser más competitivos en la PSU. De esta forma se perdería el espíritu del cambio curricular”.



FOTO: Cristian Rojas, decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de UTALCA