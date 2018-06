Nacional 12-06-2018

Fallece la destacada actriz Liliana Ross

Liliana Piera Brescia Clerici falleció la noche de este domingo a los 79 años en circunstancias que aún se desconocen. "Se murió tranquila, en la casa, amada como siempre. Simplemente bajó su telón", contó a El Mercurio Moira Miller, una de sus hijas.

Nacida en Génova, Italia, un 30 de marzo de 1939, la laureada intérprete nacional no tuvo claro que quería dedicarse al teatro hasta después de salir del colegio. Sus inclinaciones iban por el lado de salud y quiso ser enfermera. Tras cursar dos años, abandonó estos estudios. Optó por las tablas y sus padres, "muy europeos" como describió alguna vez ella, no se opusieron a la su decisión. "Yo aprendí a ir al teatro con ellos. Yo iba de niña; en esa época me daban la mesada y, como vivía en el centro, pescaba mi plata y me iba a ver teatro… chica. Además la ciudad, entonces, era amistosa. Me acuerdo que a los once años yo caminaba por el centro como si nada. ¡Ahora yo no dejaría un niño solo ahí ni por nada. Me muero!", sostuvo.

Entre libretos y montajes conoció al entonces director de la escuela, Hugo Miller, con quien tuvo una relación de dos años que después los llevó al matrimonio. De esa relación, Liliana y Hugo tuvieron tres hijas y las tres se dedicaron al arte: Daniela es fotógrafa, mientras que Moira y Vanessa son actrices y dramaturgas. Las teleseries hicieron conocida a Liliana a finales de los setenta.

Debutó en 1977 en la producción dramática de TVN "La Colorina", donde desempeñó el rol principal junto a Patricio Achurra. Ross era una prostituta de nombre Luciana Álvarez, alias "la Colorina", que se enamoraba de Daniel (Achurra) cuando llegaba a la mansión de este. La relación, sin embargo, no era bien vista por la madre de él, interpretada por Paz Irrarázabal. Más adelante vendría su participación en otras emblemáticas teleseries como "Martín Rivas" (1979), "La torre 10" (1984), "Amor a domicilio" (1995), "Adrenalina"(1996), "Rossabella" (1997), "Machos" (2003), "Tentación" (2004). La muerte de Valentina en "Machos" Pero en los últimos 20 años, Liliana Ross dejó una huella imborrable por su personaje de Valentina Fernández en "Machos", la abnegada madre del clan Mercader.