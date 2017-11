Deporte 16-11-2017

Faltando tres fechas Diablos Rojos se coronó campeón en serie de Honor en la AFAL

Vencieron a Ireneo Badilla

En su estadio y con su gente el equipo de Diablos Rojos, cosechó su quinta estrella en la competencia de la Asociación de Futbol Amateur de Linares y estarán una vez más participando en la Copa de Campeones el próximo año un trofeo que les ha sido esquivo en su trayectoria. Solo a nivel regional han sumado la copa aniversario ANFA Región del Maule.

De esta manera coronan un año que finaliza con saldo a favor, aunque todavía quedan tres fechas, pero la historia ya está escrita y colocarán en su estantería un nuevo trofeo. Los “rojos” en su vida futbolística han sido los monarcas en los años 1988- 2013- 2014- 2015 y ahora 2017.

Uno de los fundadores de la institución, Sergio Sepúlveda Corvalán estaba muy contento por la campaña que los tendrá nuevamente en una competencia regional con los mejores y esperan saldar esa deuda que está pendiente en los últimos años, ilusión que siempre se esfuma cuando enfrentan al cuadro de Seminario “la familia diablina estamos muy felices porque este triunfo es premio a la responsabilidad y compromiso de cada jugador con nuestra institución. Ahora la idea es reforzarnos porque queremos dar espectáculo en la copa de campeones la idea es inyectar algunos jugadores que sean refuerzos y que nos permitan concretar nuestro sueño de ser campeones regionales en esta copa donde llegan los mejores de las distintas asociaciones de nuestra región”.

Pero no tan solo éxito se basa en esta serie, también podrían dar la vuelta olímpica en series de 35, donde van liderando la tabla de colocaciones junto al elenco de Juventud Católica con 49 unidades y en Primera con el mismo puntaje den compañía de Unión Colbun.

Sepúlveda, destacó a los jugadores que fueron pilares en la obtención del título en categoría de Honor, entre ellos: José Molina, Miguel Ayala, Carlos Chacón, Roberto Espinoza, Jaime Rojas, Ignacio Delgado, Lucas Rivero, Daniel Gajardo, José Fuenzalida, Mauricio Pinto, Mauricio Villalobos.

En tanto que en series infantiles, Diablos Rojos está tratando de clasificar en algunas. En “cachorritos” están en la segunda ubicación con 28 unidades y este sábado enfrentaran al equipo de Academia San Ambrosio que está un peldaño más abajo con 26 puntos, sin duda que será un partido que promete porque ambos cuadros están luchando para llegar a la liguilla. Mientras tanto que en Penecas, no tienen margen de error y sólo tienen que sumar. Un dato importante juegan con uno de los líderes de la competencia Academia San Ambrosio que junto a Toritos no se dan tregua en la tabla de posiciones. Finalmente en Primera Infantil, también tienen una clara opción de clasificar faltando 4 fechas para el término del campeonato.

Cartelera

Este fin de semana se jugaran sólo los partidos de las series infantiles, porque el domingo está marcado por el proceso eleccionario. Los encuentros programados para este sábado desde las 15:00 horas, son los siguientes:

Academia San Ambrosio – Diablos Rojos

U. Yungay - Sergio Livingtone

San Luis – Alianza

Vara Gruesa – Estudiantil

Los Toritos – Academia Barcelona

J. Guadalupe – Hospital

J. Católica – Panimávida

Unión Colbun – I. Badilla



Gerardo Dominguez

Redactor Deportivo