Crónica 06-02-2019

Familia Cubillos abre las puertas de su lechería “casa rural” a los turistas

Productores de lácteos de Curicó llevan más un siglo en el rubro promoviendo el consumo de la leche y sus derivados.

Hace poco más de 100 años, don José de las Rosas Cubillos, comenzó a vender la leche que sacaba de sus vacas a diferentes familias de la comuna de Curicó. Más tarde su hijo Reinaldo, con la ayuda de una carreta, siguió el oficio, abasteciendo diariamente de leche a sus clientes. Lamentablemente, no lo pudo hacer por mucho tiempo, ya que falleció a temprana edad y fue su hijo de solo 17 años el que se hizo cargo de este negocio.

Los cambios en el consumo y la irrupción del tetrapack, hace algunos años, obligaron a Reinaldo Cubillos a adaptarse a los tiempos y enfocar el negocio de la lechería a la producción de quesos frescos.

Casa Rural, es el nombre de esta lechería y quesería, que se ubica en el sector de los Castaños, en la localidad de Los Niches, a solo 6 km. de la ruta 5 sur.

Con un plantel de 16 vacas, que se alimentan de las praderas naturales del predio y algunos desechos agrofrutícolas de la zona, esta empresa familiar hoy está produciendo diariamente cerca 300 unidades de queso fresco, además de yogurt, manjar y quesos provoletas, que se distribuyen entre almacenes y rotiserías. “Nuestro propósito es que estos productos no se distribuyan a más de 40 km de la lechería, para mantener baja nuestra huella de carbono”, explica Reinaldo hijo, bisnieto del impulsor del negocio, quien apoya a su padre en la lechería.

Reinaldo Cubillos- 57 años- es usuario de INDAP hace 8 años y es parte del programa Servicio de Asesoría Técnica-SAT-. A través de esta institución ha logrado asesoría técnica para su rebaño, consiguió apoyo para la construcción de un nuevo galpón y para la adquisición de equipos de pasteurización, necesarios para su negocio. Además de recursos para la siembra de praderas naturales para la alimentación de su ganado.

Este productor trabaja codo a codo con su esposa y hoy recibe el apoyo de su hijo veterinario y de su hija, estudiante de ingeniería comercial, a quienes en el futuro espera entregar la responsabilidad de continuar con esta empresa. “Llevo toda una vida dedicado a este negocio, esto viene desde mis abuelos. Para mí el rubro es todo, me ha dado la posibilidad de educar a mis hijos y con mi mujer nos hemos sacado la mugre trabajando. Hoy mi hijo Reinaldo me asesora. Ya estoy tranquilo, pude sacar adelante este negocio, pero siempre estoy pendiente de todo. Me gusta lo que hago, es muy sacrificado, pero tenemos el propósito de hacerlo cada día mejor”, explica Reinaldo.

En la constante búsqueda por fortalecer la empresa Casa Rural, la familia Cubillos, decidió abrir su granja a los turistas, para que conozcan el trabajo de la lechería y vivan la experiencia de alimentar a los terneros y las gallinas, recoger los huevos o solo disfrutar de caminatas en el paisaje campestre, que tiene de fondo la Cordillera de los Andes.

Según explica Reinaldo hijo, gracias a una beca que realizó en Europa, pudo conocer la realidad de las queserías familiares en algunos países desarrollados, donde éstas se abren a la comunidad. “Nuestra idea es abrir nuestra quesería Casa Rural, para que los consumidores conozcan de donde viene los productos que consumen y vivan la experiencia de la granja, lo que copiamos de modelos europeos”.

Para ello la familia, dispone a partir de esta temporada de 2 modernas cabañas, una de ellas cofinanciada por INDAP, tipo domo, para recibir a turistas interesados en conocer el trabajo de la lechería, equipadas con cómodas camas, baño, ducha, aire acondicionado y conexión a internet, donde se ofrece el servicio de alimentación.

Según don Reinaldo y su hijo, los turistas interesados van a encontrar en Casa Rural las vivencias y las experiencias típicas de una familia de campo, donde se trabaja de lunes a domingo. Van a poder sacar leche, recolectar huevos, elaborar quesos, hacer caminatas y ciclismo y van a aprender sobre el consumo sano de lácteos.