Policial 08-08-2020

Familia de Catherine Vásquez lamenta cierre de querella por obstrucción a la justicia notificado por Fiscalía



Como “penoso” calificó ayer la familia de Catherine Vásquez Muñoz, la notificación recibida por Fiscalía respecto del cierre de la querella por obstrucción a la Justicia, presentada por los abogados y donde solicitaban nuevas diligencias.

Camilo Muñoz, hermano de Catherine Vásquez, indicó que “es penoso que se cierre una querella en la cual no se han efectuado los peritajes que hemos solicitado reiteradamente. Nuestros abogados confirmaron esta notificación del cierre de este recurso, no tuvimos respuesta en este tiempo a las dudas manifiestas para nosotros, ni tampoco respecto de la causa y que deja el trabajo de la PDI y del Ministerio Público. Y que no se haya indagado a Ossandón y su actuar”.

Camilo Muñoz agregó que “estamos analizando los próximos pasos a seguir, para que el ente persecutor realice lo que solicitamos”.

Lo que más complica a la familia es que la querella presentada el mes pasado, no avanzara en cuanto a aclarar eventuales responsabilidades en obstruir a la justicia, en torno del deceso de la ex funcionaria del Departamento de Tránsito Municipal, encontrada sin vida el 29 de mayo de 2018 en el sector La Aguada, Longaví.

Al cierre de esta edición, se esperaba una versión de la Fiscalía del Maule sobre esta materia.



Foto: Catherine Vásquez, la joven que fue encontrada muera en extrañas circunstancias en el mes de mayo de 2018.