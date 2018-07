Policial 21-07-2018

Familia de Catherine Vásquez Muñoz detalla aspectos sobre pericia de forense Luis Rabanal

La familia de Catherine Vázquez Muñoz, la funcionaria de la Dirección de Tránsito Municipal encontrada muerta en el sector La Aguada, comuna de Longaví, el mayo pasado, reveló antecedentes que, de manera verbal, les entregó el perito forense Luis Rabanal, cuando concretó una autopsia al cadáver de la joven, para contrastar los datos con los exámenes encargados por parte de la Fiscalía Local.

Camilo Muñoz, hermano de la joven madre fallecida, relató que “me comunicó verbalmente el perito privado Luis Rabanal, que las lesiones en el cuello no corresponden a la correa con la cual supuestamente se ahorcó Catita, son post-mortem… además, otra perito nos señala que en la correa que fue encontrada, no se observan rastros de ADN. Luego, ¿cómo esperan que ella se haya suicidado?”.

Por ello, emplazó al Ministro de Justicia, Hernán Larraín, ex parlamentario por esta zona: “que se presente en Linares y nos garantice justicia en la causa, porque eso no lo tenemos asegurado de parte de la PDI y Fiscalía”.

Junto con esto, solicitaron junto al Abogado Álvaro Montecinos, fotos y videos de la autopsia para sustanciar las conclusiones de los exámenes.

El Ministerio Público, Fiscalía de Linares, a través de su área de comunicaciones, descartó realizar aún declaraciones, es espera de antecedentes y resultados de otras pericias.