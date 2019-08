Policial 29-08-2019

Familia de Catherine Vásquez solicitó a fiscal regional que continúe investigación del caso

Hasta la Fiscalía Regional de Talca llegó ayer Camilo Muñoz, hermano de Catherine Vásquez, para solicitar al Fiscal Regional Julio Contardo, que analice en conjunto con el Ministerio Público en Linares, revertir la decisión de no perseverar en la investigación de las circunstancias que rodearon la muerte de la ex funcionaria municipal, encontrada muerta en mayo de 2018, en camino La Aguada, cerca del cruce con la Ruta 5 Sur, en la comuna de Longaví.

Acompañado de la dirigente de uno de los gremios de funcionarios de la Municipalidad de Linares, Patricia González Marín, arribó al recinto alrededor de las 11:00 horas, para sostener este diálogo, reiterando Camilo Muñoz que “a lo menos, existe la duda razonable de la línea de investigación que siguen la Fiscalía Local y la PDI, sobre suicidio, si comparamos el peritaje especializado que nos entregó Luis Ravanal, respecto de que ella falleció por asfixia en ahorcamiento, varias horas antes de ser encontrada en el camino de La Aguada. En concreto, le exigimos que la investigación continúe y se realicen las diligencias adicionales que solicitamos con nuestros abogados”.

Por su parte, Patricia González agregó que “acompañamos a nombre de los funcionarios municipales a Camilo, porque todos conocíamos a ‘Catita’ y creemos que amerita una investigación en profundidad su muerte”.

La semana pasada, en una reunión sostenida en la Fiscalía de Linares, la familia de Catherine Vásquez, había sido notificada de la decisión de esta instancia, de presentar una solicitud de no perseverar que, en todo caso, debiera ser expuesta ante el Tribunal de Garantía de Linares, que es la instancia que, en base a los antecedentes presentados por los intervinientes, tendría que decidir si acoge o no esta determinación.