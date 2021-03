Policial 11-03-2021

Familia de Nancy Muñoz: “Esperamos la máxima sanción de la justicia”



En desarrollo está el juicio oral por el homicidio de Nancy Muñoz, hecho ocurrido en noviembre de 2018 en la localidad de Semillero, comuna de Yerbas Buenas, y cuyo principal acusado, enfrenta la etapa crucial del proceso, donde se le imputan homicidio calificado y abuso sexual agravado.

Ayer, correspondió el turno de declarar a familiares cercanos a la víctima, entre ellos, llegó hasta el Tribunal Oral de Linares Luisa Alvear Muñoz, una de sus hijas, quien indicó que “ha sido muy dolorosa la espera, por el covid se retrasó todo, pero ya se logró poner en marcha el juicio y que termine pronto, que no se extienda y que le apliquen la mayor sanción posible por lo que le hizo a mi madre. Nosotros no conocíamos a este sujeto, y los vecinos en el lugar del homicidio nos manifestaron que era súper conflictivo y trató de agredir a uno de ellos, le conocían como “El Loco Julio”, muy peligroso”.

En tanto, Silvia Muñoz Villalobos, hermana de Nancy, indicó que “lo único que queremos es cadena perpetua para este sujeto, con esto del juicio revivimos los dolorosos momentos de la muerte de mi hermana, lo que le hizo a ella no tiene nombre, se ensañó con ella… nadie lo merece. Y si este sujeto llega a salir en libertad, será un peligro público”.

Se estima que este juicio oral, por lo extenso de las declaraciones periciales, testimoniales y la documentación que acompaña a cada uno de los participantes, se podría extender hasta este viernes o la próxima semana.