Policial 11-06-2022

Familia exige justicia y acusa trato preferencial luego de triple colisión con un fallecido camino a Yerbas Buenas

La madrugada del reciente domingo le cambió la vida a una familia del sector Nirivilo. La muerte de Víctor Cancino, de solo 20 años, quien iba en el asiento del copiloto de uno de 3 vehículos involucrados en la colisión en la Ruta Linares – Yerbas Buenas, a la altura de la disco Tijuana, dejó severas dudas en los seres más cercanos de la víctima fatal.

Esto, por las circunstancias que ocurrieron posteriormente, tanto en el sitio del suceso como en la audiencia de formalización. Víctor Cancino Morales, padre de la víctima, indicó que “este sujeto que en su vehículo impactó al móvil en el cual se trasladaba de copiloto mi hijo, se escapó del lugar Quedó demostrado al día siguiente, en la audiencia en el Tribunal, que iba bajo la influencia de alcohol y con consumo de drogas. Lo presentaron como vendedor de verduras y nosotros nos enteramos de que es el hijo de un conocido empresario de Linares. No lo formalizaron, pese a las pruebas, y nos dicen que hay peritajes que hacer. Aquí hay un trato preferencial, lo sentimos así, queremos como familia justicia y que no se oculten antecedentes. Él iba por la ruta y colisionó al auto donde se trasladaba mi hijo de copiloto, que iba ingresando a la discotheque y quien recibió todo el impacto, y ahí fue cuando el móvil donde iba Víctor, golpea al tercer vehículo que iba saliendo… no queremos que este caso se transforme en otro como el de Martín Larraín hace algunos años”.

En tanto, Javier Véliz, familiar de Víctor, agregó que “nosotros estuvimos fuera del Tribunal de Garantía, mientras se desarrollaba la audiencia, a él lo sacaron por otro lugar, lo ocultaron. Sabemos que no es vendedor de frutas o verduras, no lo formalizaron siendo que todos los antecedentes apuntan a él. Esperamos que en la próxima audiencia, que indicaron desde Fiscalía, lo imputen por accidente con resultado de muerte. Víctor era un joven maravilloso, huaso de tomo y lomo, bailaba cueca, responsable, le gustaban los caballos, su funeral fue masivo y todos esperamos que haya justicia en cuanto al responsable de su deceso”.

El padre del conductor aludido, no ha querido declarar respecto del caso a los medios de comunicación cuando se reveló el nombre del imputado. Y Comunicaciones de la Fiscalía del Maule, consultada sobre la materia, solo confirmó que el detenido de 28 años había sido formalizado por el manejo en estado de ebriedad y bajo la influencia de sustancias psicotrópicas, y por dejar el lugar de los hechos sin prestar ayuda a las víctimas ni dar aviso a la autoridad. Pero respecto de los cuestionamientos de los familiares del joven fallecido, no quisieron referirse a los antecedentes expuestos.