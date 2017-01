Opinión 15-01-2017

Familia por la Vida

La noche del 11 de enero de 2017 a lo largo de todo nuestro país miles de personas se han reunido, en Santiago y en 11 ciudades, superando diferencias políticas y religiosas, en torno a un valor fundamental: la vida de la madre y del niño que está por nacer.

Como sabemos, el futuro de ambos se ve amenazado hoy por la ley de aborto que se vota este próximo lunes en la Comisión de Legislación y Justicia del Senado.

“Familia por la Vida”, una de las organizaciones convocantes, en su lucha por concientizar en las redes sociales sobre el valor de la vida y dignidad de todos, sin discriminación, ha sido testigo de la gran inquietud de la ciudadanía ante el PL Aborto 3 causales.

Muchas horas marcando tendencia en favor de la vida nos han mostrado que son muchísimos chilenos los que rechazan la idea del aborto y reconocen que esa no es la solución. Así lo entiende también la fundación “Niños por la Vida”, que cree que los líderes del futuro deben ser quienes sepan respetar la vida en el medio ambiente y sobre todo en el que está por nacer.

Juntos convocamos a este acto familiar “VelatónDC salva a Chile” en el que hemos venido a hacer un llamado por los niños de nuestra patria.

Este acto ha tenido una gran convocatoria y desde distintas regiones nos contactaron para replicarlo en distintas sedes de este partido a lo largo del país.

Sabemos que la Democracia Cristiana puede salvar a los niños de Chile si respeta nuestras garantías constitucionales y honra sus principios “inspirados en la doctrina del humanismo cristiano”. Citamos su Declaración de Principios: "Igualdad en dignidad y derechos con que nace todo ser humano... Compartida por los que están por nacer”

Por ello, le pedimos a sus legisladores que recuerden y cumplan lo que ellos mismos acordaron en Octubre del 2007: “El aborto es un atentado al derecho a la vida de cada ser humano. Frente al llamado aborto terapéutico, postulamos que es innecesaria una legislación que abra las puertas a la definición desde el Estado acerca de cuáles seres humanos pueden existir y cuáles no.”

El voto de la DC es decisivo y puede impedir que nuestra sociedad cambie para siempre. Son ellos quienes pueden evitar que nuestro país deje desvalidos a los más débiles, categorizando a los niños por nacer en ciudadanos de primera o segunda categoría, algunos con derecho a la vida y otros condenados a la muerte.

Todos sabemos que este proyecto no despenaliza el aborto sino que lo legaliza, y es más, lo transforma en un derecho garantizado y exigible.



El aborto no resuelve la vulnerabilidad de la mujer. Los datos muestra que un 92% de las mujeres no son libres de decidir, sino que responden a presiones de padres y/o parejas y en el 81% de los casos que abortan tienen un mayor riesgo de problemas de salud mental (Fundación Chile Unido).

Entendemos la angustia de esas madres que se sienten desoladas en una situación inesperada, pero sabemos que con políticas serias de apoyo y acompañamiento, el mayor porcentaje de los casos optan por la vida cuando alguien les tiende una mano.

Exhortamos a la Democracia Cristiana a que luche por lo que cree: “en una sociedad que procure que cada niño sea aceptado aun en las condiciones más difíciles” (Declaración de Principios 2007)

Y de la misma manera instamos al resto de los partidos, a todos los legisladores y en particular al gobierno, a que retire este proyecto.

Somos ciudadanos que queremos leyes que fomenten la vida y no la muerte. Contribuyentes que no queremos financiar “prestaciones de salud” que terminen con la vida de niños. Somos electores y actores cada vez más informados que nos preocuparemos que a la hora de entregar nuestros votos otros lo estén también.

Los niños son el futuro de nuestra patria y nadie debe olvidarlo.

“Familia por la Vida” y “Niños por la Vida”





(Gloria Carrasco Saa)