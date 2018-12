Nacional 06-12-2018

Familia y CDE ponen en duda causa de muerte de Jorge Matute Johns

La familia de Jorge Matute Johns y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) pidieron a la justicia realizar nuevos exámenes a los restos del joven luego de que el informe forense considerara que no es concluyente su muerte con la administración de pentobarbital.

Fue la propia ministra en visita, Carola Rivas, quien informó a la familia y los medios que la muerte del joven, desaparecido en noviembre de 1999 y encontrados sus restos en febrero de 2004, había sido producto de la intoxicación de pentobarbital luego de las pericias que realizó el forense español Aurelio Luna.

Sin embargo, en el informe toxicológico de Luna enviado a la justicia se omitió la presencia comprobada de anfetaminas.

Según explicó el abogado de la familia Matute, David Vargas, el doctor español "omitió la presencia de otras sustancias simplemente porque él estimó que no eran importantes informar respecto de la causa de muerte".

"Cuando la ministra se da cuenta de aquello le pide aclaración y el señor Luna ahí reconoce que efectivamente omitió que se encontraron la presencia de anfetaminas y que fue omitido por un error involuntario", explicó el abogado quien detalló que "los resultados que él (Luna) había entregado anteriormente no son del todo concluyentes sino que interpretables, inclusive que los resultados óseos toxicológicos no son categóricos".

Nuevas diligencias

En la Corte de Apelaciones de Concepción se llevó a cabo la audiencia -cuyo fallo quedó en acuerdo- para solicitar a la ministra Carola Rivas reabrir el caso para efectuar las diligencias que en primera instancia rechazó porque consideró que ya estaban hechas.

El abogado del CDE, Pedro Rusque, dijo que "el informe de don Aurelio Luna Maldonado no es concluyente en determinar que esta (causa de muerte) haya sido la intoxicación por pentobarbital. En ese sentido apuntan nuestras peticiones de metaperitajes, que en definitiva significa un peritaje sobre el peritaje del señor Luna, y otro peritaje distinto".

Rusque añadió que "es muy importante determinar, a ciencia cierta, cuál fue la causa exacta y pensamos nosotros que en este minuto, a estas alturas del proceso, pese a los notables esfuerzos de la señora ministra esa causa no está científicamente probada".