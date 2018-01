Crónica 30-01-2018

Familias afectadas por incendios forestales valoran rápida reconstrucción

Más de 30 de las 56 familias que resultaron afectadas en la provincia ya están habitando sus nuevos hogares.

A un año de los incendios que destruyeron vastos sectores en las comunas de Parral y San Javier, las familias damnificadas por los incendios forestales agradecieron la rapidez en el proceso de la reconstrucción y la ayuda brindada por los funcionarios de la Delegación de Serviu en Linares.

“Yo nunca pensé que tendría una casa tan linda como la que tengo ahora. Estoy muy agradecida y contenta. Lloré, extrañé mi casa, mis flores, retratos antiguos, quedé en nada. Se perdió todo pero ahora estoy contenta y volveré a ser lo que era antes otra vez. Los retratos y fotos me los estoy consiguiendo”, contó Ana Rosa Orellana en la casa reconstruida que ya está habitando en el Valle de Pichamán de San Javier.

“Teníamos problema con las escrituras que no llegaban. Una vez que llegaron pudimos postular y hasta aquí ha salido todo rápido”, indicó en la comuna de Parral don Guillermo Pérez, mientras observa los últimos trabajos antes que finalicen la construcción de su nueva casa.

“Lo más que me costó fue encontrar la casa porque yo la quería a mi gusto, que tuviera dormitorio abajo y encontraba siempre con dormitorio arriba. Está en Vaquería, camino a San Javier. Ahora falta que Serviu me la apruebe y listo”, manifestó Bella Castro al contar cómo ha sido el proceso de búsqueda para adquirir una vivienda rural con subsidio habitacional.



DELEGADO PROVINCIAL

El Delegado de Serviu en la Provincia de Linares, Rafael Viguera, detalló que se está trabajando con 56 familias damnificadas: 46 de ellas construyen sus viviendas en sitio propio, 9 decidieron usar el subsidio para comprar una vivienda construida y una familia recibió un subsidios para reparar su casa.

“Tenemos 30 viviendas ya terminadas, con recepción municipal y entregadas a las familias. Esperamos en el mes de febrero poder entregar la totalidad de las viviendas que se están construyendo en los mismos terrenos en que vivían. Y tenemos nueve familias que no contaban con terreno pero también sufrieron daños con los incendios forestales a quienes se les entregó un subsidio para compra de vivienda usada”, indicó.

En la comuna de San Javier se han terminado 25 viviendas y otras 9 están en obras; en Colbún hay 2 viviendas reconstruidas y entregadas a familias afectadas de la comuna de Constitución cuyos parientes aportaron el terreno; y en Parral son 3 las viviendas finalizadas y 5 en proceso de término.

Los proyectos habitacionales son de 65,5 metros cuadrados, con 3 habitaciones, baño, estar-comedor y cocina, con todas las terminaciones que las familias necesitan.