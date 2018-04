Crónica 14-04-2018

Familias de clase media de la Provincia de Linares podrán postular a subsidios de vivienda

eremi del Minvu, Gonzalo Montero junto a la Gobernadora de la Provincia, María Claudia Jorquera, indicó que hasta al próximo 20 de abril se encontrarán abiertas las postulaciones para adquisición de una vivienda nueva o usada o construcción en sitio propio.

El seremi de Vivienda y Urbanismo en el Maule, Gonzalo Montero junto a la Gobernadora de la Provincia de Linares, María Claudia Jorquera, anunciaron este viernes en esta ciudad que hasta el 20 de abril, estarán abiertas las postulaciones a nivel regional para optar a soluciones habitacionales (adquisición de vivienda nueva o usada o construcción en sitio propio), ello destinado para familias de sectores emergentes y clase media, donde la región es la cuarta a nivel país con mayor cantidad de recursos disponibles que alcanzan a los 6 mil 469 millones de pesos.

Se trata de un programa impulsado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo destinado a aquellas familias de sectores emergentes y clase media que no son propietarios de una vivienda, que tienen capacidad de ahorro y posibilidad de complementar el valor de la vivienda con recursos propios o crédito hipotecario.

El Seremi Minvu, Gonzalo Montero, destacó que “el llamado es a todas las familias maulinas para que puedan postular a este llamado y así poder seguir abordando con programas concretos la problemática habitacional existente en la región. Acá también es importante destacar una clara señal que está entregando el Gobierno del Presidente Piñera de preocuparse de la gente de clase media que también requiere de este tipo de beneficios los cuales también existen para las familias más vulnerables con otro tipo de subsidios como son aquellos que pertenecen al Fondo Solidario DS 49”, acotó el nuevo encargado de vivienda y urbanismo en el Maule quien adelantó que durante el mes de junio se conocerían los resultados finales del llamado.

MODALIDADES

En la modalidad de compra de una vivienda nueva o usada se puede optar a viviendas cuyo valor máximo fluctúa desde los 27 millones a 59 millones de pesos, para lo cual el ahorro(que debe estar completo al 29 de marzo en una libreta de ahorro con un año de antigüedad) oscila entre las 30 y 80 Unidades de Fomento según lo especifique el tipo de vivienda al cual se encuentren optando.

En tanto para la construcción de una nueva vivienda en sitio propio los valores de las viviendas son de 37 millones de pesos y 53 millones de pesos, respectivamente con un ahorro de 30 y 50 Unidades de Fomento.

El proceso de postulación establece dos modalidades: los que lo hagan de manera presencial tendrán un periodo entre el lunes 9 y viernes 20 de abril, mientras que quienes opten por hacerlo a través de internet deberán hacer dicho trámite entre el 9 de abril y el 19 del mismo mes hasta las 18 horas.

La Gobernadora Provincial, María Claudia Jorquera, junto con destacar el encuentro con el Seremi del Minvu señaló que “la postulación presencial se puede hacer en las oficinas del departamento provincial de Serviu de la comuna de Linares ubicado en calle Freire N°680 y en la oficina local de Parral ubicado en calle Balmaceda N° 216 oficina 3 de lunes a viernes desde las 8.30 horas hasta las 13.15 horas. Las familias de Linares tienen esta gran oportunidad de postular y esperamos que lo hagan. El mandato del Presidente Piñera es entregar muchos beneficios a las familias maulinas y sin duda que optar a un nuevo hogar es algo muy significativo. Además tuvimos una reunión de trabajo muy provechosa con equipos técnicos donde revisamos varios proyectos tanto del área habitacional como urbanos”, dijo.

También se dio a conocer que se puede postular en las oficinas del Instituto de Previsión Social, IPS, existentes en la región.

En ambos casos y para optimizar los tiempos de espera, existe la posibilidad de solicitar reserva de hora de atención llamando al fono usuario 800 200 369.

Para utilizar la plataforma de internet en la página www.minvu.cl se debe contar con la clave única nacional que se puede adquirir presentando la cedula nacional de identidad vigente tanto en las oficinas del Registro Civil e Identificación como en Serviu regional.

REQUISITOS

Entre los principales requisitos para los interesados en postular se encuentran ser mayor de 18 años de edad, no superar el porcentaje de calificación socioeconómica del Registro Social de Hogares, correspondiente al tramo del subsidio al cual se desea postular y que varía dentro del 60 y 90 por ciento de vulnerabilidad.

EXTRANJEROS

Las personas extranjeras que deseen postular deben presentar-aparte del resto de los requisitos- certificado de permanencia definitiva emitido por el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública o la Policía de Investigaciones de Chile, con una antigüedad no mayor a los 90 días corridos desde su emisión.