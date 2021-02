Social 19-02-2021

FAMILIAS DE RIO CLARO, SE CONVIERTEN EN PROPIETARIOS DE SUS VIVIENDAS AL RECIBIR ESCRITURAS EN LA PUERTA DE SU CASA



Entrega se hizo bajo estricto apego a las normas sanitarias derivadas de la emergencia del COVID-19.



Con emoción y alegría 12 familias que conforman el conjunto habitacional “5 de mayo” de la comuna de Río Claro, recibieron la escritura de su vivienda en la puerta de sus casas en una actividad que se materializó en estricto cumplimiento de la normativa y protocolos emanados desde la autoridad sanitaria, por efecto de la crisis derivada de la pandemia del COVID-19.

Hasta el sector llegaron el alcalde de la comuna Américo Guajardo, el Seremi (s) de Vivienda y Urbanismo Mauricio Galaz, el director regional (s) de Serviu Claudio Daneck y el concejal Eduardo Poblete, para reunirse con las dirigentes y posteriormente iniciar puerta a puerta la entrega del documento que convierte a las familias, ante la ley, en propietarias de sus viviendas.

“Este es un día muy importante. Felicitar a las familias que lucharon muchos años por hacer realidad este sueño. Agradecer el apoyo permanente que nos entrega el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en nuestra comuna. Hoy entregamos 12 escrituras para que las familias sepan que no solo son propietarias, sino que ahora pueden postular a otros beneficios”, dijo el alcalde de Río Claro Américo Guajardo.

La entrega de la escritura es uno de los momentos más esperados por las familias que acceden a una vivienda.

“Esta es otra férrea demostración que el Gobierno y el Ministerio de Vivienda, siguen en acción. Ahora las familias podrán postular a más beneficios, por lo tanto el llamado es a seguir organizados para que en comunidad sigan mejorando su calidad de vida. Este conjunto habitacional está adaptado a las familias del mundo rural”, señaló el Seremi de Vivienda (s) Mauricio Galaz.

Con la escritura las familias se hacen propietarias, tienen la seguridad del dominio sobre su vivienda, pueden proyectarse a largo plazo con una propiedad habitacional que forma parte de su patrimonio y por tanto es heredable.

“Una gran noticia para las 12 familias que hoy son propietarias legales de sus casas. En un plazo breve, desde que se entregó este conjunto, cerramos el ciclo con las escrituras. Muy contento por esta buena noticia ya que convertimos a las familias en dueños de sus viviendas. Es un proyecto muy relevante por su arquitectura y pertinencia local y rural”, puntualizó el director (s) de Serviu Claudio Daneck.

En tanto, la Presidente del Comité Claudia Morales, agradeció el trabajo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y del Serviu, “en tiempos difíciles no se olvidaron de nosotros y nos trajeron una gran alegría. Muy emocionada, muy contenta por el éxito de un trabajo de muchos años. Muy agradecida de todas las personas que nos ayudaron a cumplir este sueño, al gobierno, el Serviu y el municipio”.

El conjunto se emplaza en el sector San Gerardo, en la ruta que une a las comunas de Río Claro y Molina, cuyas viviendas son de tipología única de 70 metros cuadrados donde se distribuyen: 3 dormitorios, baño, cocina, living comedor y un amplio corredor.

Las familias en primer término recibieron un monto de subsidio que no alcanzaba para la construcción, debiendo ser homologados al DS-10 de habitabilidad rural.

En el sector se ubican la Escuela Odessa, consultorio de salud y se cuenta con expedita locomoción hacia Molina, Curicó y Cumpeo.

Por otra parte, el Director (s) de Serviu Maule Claudio Daneck, recordó que hace algunos días, se inició la ejecución del programa de conservación de vías urbanas en diferentes sectores de la comuna, cuyo programa es financiado por el Gobierno Regional del Maule y que será ejecutado en un plazo de 180 días.

Se trata de un proyecto que considera como principales obras la remoción y colocación de veredas de hormigón, calzadas de hormigón y asfalto, que permitirán evitar la polución de partículas, mejorar las condiciones de transitabilidad y la calidad de vida de las familias cuyos sectores serán intervenidos. Como obras complementarias se agregan soleras, pasos rodados y sumideros, entre otros.