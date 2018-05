Crónica 29-05-2018

Familias maulinas de sectores más vulnerables podrán optar a soluciones habitacionales

Se realizó un llamado a participar en el proceso de postulación que se inició por sistema y desde el viernes 1 de junio de manera presencial en toda la región.

Una muy buena noticia dio a conocer este lunes el Seremi de Vivienda y Urbanismo, Gonzalo Montero, quien en compañía del Seremi de Gobierno, Jorge Guzmán y profesionales de Serviu Maule, realizaron un llamado a las familias vulnerables de la región para que puedan postular a optar a una solución habitacional definitiva, ello en el marco del llamado del subsidio del Fondo Solidario de Elección de Vivienda, DS 49, el cual está destinado para aquellos grupos familiares que se encuentren en el tramo del 40 por ciento según calificación del Registro Social de Hogares.

La autoridad del ramo dio a conocer que a partir de hoy se abre el proceso de postulación en línea y desde el viernes 1 de junio se pueden realizar los trámites de manera presencial. Para ambas opciones las postulaciones se cierran el miércoles 13 de junio. Los resultados se conocerían durante la segunda quincena del mes de agosto.

Cabe señalar que a través de internet en la página www.minvu.cl, pueden postular sólo quienes cuenten con la clave única que es otorgada por el registro civil e identificación presentando su cedula de identidad vigente. También se puede solicitar de manera presencial en oficinas de Serviu ya que está vigente un convenio entre ambas instituciones. El sitio web habilitado para este trámite es postulacionds49.minvu.cl.

La postulación presencial se puede realizar de lunes a viernes en la oficinas de SERVIU ubicada en calle 2 oriente con 2 norte 925 en horario de 08.30 horas a 13.15 horas y también en los departamentos provinciales de Serviu de las comunas de Curicó, Linares y Cauquenes y en las oficinas locales de Constitución y Parral.

El departamento técnico de SERVIU dio a conocer que estarán habilitados 27 módulos de atención y se puede reservar hora vía web en atencionciudadana.minvu.gob.cl, existiendo a la fecha cerca de un 50 por ciento de los cupos disponibles.

BENEFICIO

Resulta importante señalar que el subsidio permite comprar una vivienda construida( casa o departamento) nueva o usada de hasta 950 unidades de fomento, sin crédito hipotecario en sectores urbanos o rurales, o bien, integrarse a algún proyecto habitacional que por ejemplo sea seleccionado en el llamado de integración social DS 19 que debería iniciarse durante el mes de junio y en ese caso sería para optar a la construcción de una vivienda.

Montero destacó que “el monto aproximado del subsidio a considerar es del orden de las 676 UF, vale decir, 18 millones 292 mil pesos. Un dato no menor es que a la región se le han asignado 90 mil UF(2 mil 435 millones de pesos) y eso a nivel nacional representa estar en el cuarto lugar siendo sólo superada por las regiones de mayor población como Metropolitana, Valparaíso y Bio Bío”, señaló el seremi Minvu.

REQUISITOS

En cuanto a los requisitos señalar que el ahorro mínimo exigido en una cuenta de ahorro para la vivienda a nombre de quien postule, el cual será de 10 UF, a más tardar al último día hábil del mes anterior al de la postulación. Para quienes postulen durante el mes de mayo el ahorro debió estar listo el lunes 30 de abril y en el caso de quienes postulen durante el mes de junio el ahorro deberá estar listo el próximo jueves 31 de mayo a las 14 horas.

Hay otros requisitos tener 18 años de edad, acreditar en el registro social de hogares un grupo familiar, ya que no pueden postular familias solas(familias unipersonales), excepto aquellas afectadas por alguna discapacidad(acreditada por Compin), adultos mayores, ciudadanos que tengan la calidad de indígenas, personas reconocidas en el informe Valech y viudos o viudas.

Asimismo Gonzalo Montero dijo que “esperamos una significativa cifra de postulaciones que el año pasado bordearon las 3 mil 500 familias. Con este anuncio estamos entregando una señal concreta que el gobierno del presidente Piñera y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo que lidera Cristián Monckeberg está enfrentando con fuerza el déficit cuantitativo de viviendas y por otro lado con un sello de igualdad de oportunidades, ello porque hace algunos días se cerró el llamado para familias de sectores medios y hoy se está abriendo este enfocado en las familias más vulnerables”.

Por su parte, el Seremi de gobierno, Jorge Guzmán, dijo que “es prioritario para el Presidente Piñera y el Intendente Milad que el desarrollo habitacional no sólo se centre en familias de clase media sino que también haya igualdad de oportunidades y en este caso el beneficio es para familias vulnerables, fomentando el desarrollo social que queremos para todas las personas que habitan en la región”, dijo.