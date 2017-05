Crónica 26-05-2017

Familias rurales valoran calidad de Serviu Maule en sus obras de reconstrucción

- La contratación de mano de obra local y la compra de materiales de construcción en negocios de la zona son otros efectos positivos del actual proceso.



Alejadas del conocido sector urbano de Santa Olga, las familias damnificadas por los incendios forestales en apartados sectores rurales están valorando y reconociendo la calidad, rapidez y pertinencia en el trabajo desplegado por Serviu Maule.

La recuperación de las viviendas dispersas en el territorio ha considerado las tareas de certificación del daño, recolección de antecedentes legales, diseño de proyecto arquitectónico, asignación de subsidio, contratación de la constructora y la ejecución de las obras.

Muchas de estas tareas han sido acometidas en forma paralela, reduciendo de manera considerable los tiempos de espera.

Los lomajes cercanos a Huerta de Maule han sido el lugar que por siempre ha habitado Edilia Albornoz, octogenaria habitante de la localidad de Ranchillos. Su hijo Dagoberto Orellana valora la rapidez del proceso que permitirá en un breve plazo de tiempo que su madre vuelva a habitar su vivienda, ahora en mejores condiciones de infraestructura y seguridad. “Yo lo he encontrado súper rápido, principalmente porque el subsidio salió muy rápido. El Serviu se puso las pilas con lo que ha pasado, yo creo que están del lado de nosotros. Le digo a mi mamá que todo va a salir bien, que pronto va estar en su casa nueva, de mejor calidad, no como lo que teníamos antes que era de adobe”, afirmó.

Alto de Porongo fue arrasado por el fuego a fines de enero. En estos cerros al poniente de la ciudad de Cauquenes, un contratista local levanta una casa de albañilería de 66 metros cuadrados para reponer la vivienda perdida por la familia de Ernesto Lastra. “Estoy muy feliz con mi hijo y mi mujer porque no pensábamos que íbamos a tener esta gran ayuda. Se ve que va rápido así que muy agradecido por todos. No esperábamos nosotros esta casa, pero con el favor de Dios nos llegó la ayuda y estamos muy agradecidos”, dice.

La comunidad rural de La Pitigua, 33 kilómetros al oeste de San Javier, aún tiene vivos los recuerdos de los desastrosos efectos que los incendios forestales dejaron. Sin embargo, las faenas desplegadas han logrado que los vecinos miren el futuro con mucho optimismo ya que están a pocos días de recibir sus nuevas casas, comenta Juan Carlos Aravena. “El incendio aquí fue algo desastroso. Un incendio que nos dejó a brazos cruzados pero ya ahora de a poquito está alumbrando el solcito con las casitas nuevas que nos está haciendo Serviu. Se va solucionando esto, se ve que están saliendo rápido y bueno, algo sólido y firme”, señala.