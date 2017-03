Nacional 01-03-2017

Fanática del outdoor y emprendedora: Así es la joven actriz que debutará en la nueva teleserie de TVN

Daniela Estay es una de las integrantes del elenco "La Colombiana", la nueva apuesta dramática de la señal estatal, que llegará a la pantalla del canal cuando finalice "El camionero".

Emprendedora, amante de los deportes outdoor y lista para sus nuevos desafíos. Así es la actriz Daniela Estay (27), la nueva debutante de las teleseries de TVN y que será parte de la nueva apuesta dramática del canal estatal, "La Colombiana".

A días del estreno de su primer proyecto televisivo, la ex alumna de la Universidad del Desarrollo aseguró que no se encuentra nerviosa por el reto que este significa, ya que, pese a haber participado en la película de Alberto Fuget, "Invierno" (2015), y de tener mayor cercanía al teatro, lo audiovisual es su gran pasión.

Además, explicó que "La Colombiana" es un buen comienzo en televisión, ya que "muestra una realidad que faltaba. La gente se va a sentir identificada y es un honor ser parte de este proyecto porque además es muy entretenida". En la producción, Estay interpretará a "Chivi", una joven criada por su padre y sus tres hermanos mayores, y que por crecer en un ambiente masculino, cultivó un look más varonil que la privó de esconder su belleza.

"Al contrario de mi personaje yo tengo solo hermanas así es que al principio no fue fácil acercarme a la realidad de aquellas mujeres que quizás no son tan femeninas, las que se esconden y las que pasan piola", aseguró Estay sobre su personaje. "En mi círculo de amigos la mayoría son hombres, de ellos aprendí a jugar este rol de no preocuparme ni darle importancia a la ropa que me pongo, el pelo y la apariencia en general", agregó. En sus tiempos libres, a Estay le gusta subir cerros y hacer deportes al aire libre, como surf o rafting. "Lo mío va más bien por los deportes adrenalínicos", afirmó, y agregó que eso se debe a que le gusta la vida al aire libre, en especial la naturaleza y las plantas, lo que la acerca a su otro hobby: "Tengo un emprendimiento llamado Mi Cactario, una tienda online donde vendo cactus y suculentas".