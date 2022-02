Nacional 23-02-2022

Fanáticos de Bad Bunny claman por tercer concierto en Chile y piden que venta de tickets sea con rutificador

El fenómeno generado por Bad Bunny pocas veces se ha visto dentro de la industria de espectáculos en Chile. Para dos conciertos en el Estadio Nacional, el artista puertorriqueño vendió 100 mil boletos en dos horas este martes y viernes pasado. Ni leyendas del rock como The Rolling Stone o Paul McCartney, ni las estrellas pop como Madonna, Britney Spears o Bruno Mars han generado tal nivel de expectación en el país, ni congregado a un millón de usuarios en una fila virtual para acceder a un ticket.

En redes sociales, los fanáticos del Conejo Malo claman por una tercera fecha en Chile. El nombre de PuntoTicket -sistema a cargo de la venta de boletos- se convirtió en tendencia en Twitter. Allí los fanáticos piden a la productora Bizarro que programe una nueva fecha para poder ver al cantante urbano del momento. "Se acabaron las entradas para Bad Bunny. Queremos una tercera fecha" o "Necesito que den tercera fecha para Bad Bunny, por mi salud mental", son algunos de los lamento de los melómanos que se quedaron fuera de la doble jornada fijada para el 28 y 29 de octubre. El proceso no estuvo exento de polémicas. En redes sociales usuarios reclamaron contra las personas que intentaron comprar por segunda vez a pesar de haber obtenido tickets para la primera presentación. "Esa gente que compró entradas de nuevo porque no les gustó el sector que compraron antes son los más egoístas que existen", manifestó una usuaria de Twitter.