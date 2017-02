Nacional 16-02-2017

Farmacia víctima de ataque xenófobo denunció que agresora también la escupió

Una de las farmáceuticas extranjeras que fue violentada por una mujer en una farmacia perteneciente a la cadena Salcobrand, dijo que no solo fue atacada verbalmente sino que también fue escupida. Hace unos días se viralizó un video en el que dos trabajadoras de la cadena eran víctimas de insultos xenófobos por parte de una clienta. Sin embargo, lo que no se sabía era que una de ellas recibió un escupitajo por parte de la mujer. Según consiga el diario La Segunda, la farmacéutica de nacionalidad brasileña declaró haber sido víctima de este hecho en una constancia policial. El presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores de Farmacias, Mauricio Acevedo, dijo a este medio que la extranjera y también jefa de tienda de local pidió licencia por temor a las consecuencias que pueda desencadenar el ataque. Por su parte, la otra trabajadora afectada, de origen venezolano, se encuentra en una situación similar, pero sigue trabajando debido a que solo llevaba un mes en la firma, señaló Acevedo. Falta de protección a los trabajadores Tras los hechos, el presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores de Farmacias asegura que "tal es la situación de indefensión de ellas que por ejemplo han tenido que formar un sindicato de químico farmacéuticos, donde el presidente es ecuatoriano. En la práctica, no es que exista un plan de inclusión sino que se ha incorporado personal de otros países porque aquí no existen profesionales para esas plazas". Cabe destacar, que según los últimos reportes de Salcobrand el 2015, la empresa tiene 209 trabajadores extranjeros, lo cual equivale al 2,9% del total.