Nacional 10-06-2022

Fármaco eliminó el 100% del cáncer colorrectal en todos los pacientes de estudio

Un estudio de 18 voluntarios dio como resultado la remisión total de los pacientes que trataban su cáncer colorrectal con un nuevo fármaco para combatir el cáncer.

Su nombre es Dostarlimab, y dio como resultado que desapareciera el cáncer en los pacientes y que fuera indetectable a través de examen físico, endoscopía, tomografía por emisión de positrones y resonancias magnéticas.

Específicamente, los pacientes estaban en etapas avanzadas de cáncer colorrectal y sus tumores estaban ubicados en el recto o algunos nódulos linfáticos, sin metástasis en otros órganos.

El Dr. Luis Díaz Jr., autor del artículo publicado este domingo en la revista New England Journal of Medicine, dijo a The New York Times no conocer otro estudio con similares resultados. "Creo que es la primera vez que esto ocurre en la historia del cáncer", reflexionó.