Opinión 06-05-2020

Fatales errores turísticos



Hoy quisiera hablarles sobre dos hechos noticiosos que si bien no ocurrieron en Linares, trascendieron como noticias nacionales e inclusive internacionales. En ambos tuve algún grado de cercanía dadas mis labores turísticas en Santiago.

La primera situación ocurre el día 22 de mayo del año pasado, en Santiago, en un edificio de departamentos localizado en la intersección sur poniente de las calles Santo Domingo y Mosqueto. Ahí, en el departamento 63 se hospedaban seis turistas brasileños que habían llegado pocos días antes y que “disfrutaban” de la comodidad y economía de ese inmueble arrendado a través de la plataforma Airbnb.

Los seis turistas, todos familiares, cuatro adultos y dos menores, comienzan con los síntomas propios de una intoxicación por monóxido de carbono. De ahí recurren telefónicamente al 133, suponiendo que en Chile se trataba de un número de emergencia único, tipo “911” de los Estados Unidos. Grande error pues en Carabineros no supieron auxiliarlos e inclusive consta en el libro de partes que “no dieron con la dirección”.

Al ver que la ayuda no llegaba, ellos se contactan vía internet con un familiar en Brasil quien a su vez se comunica telefónicamente con el Cónsul brasileño en Santiago. Este diplomático concurre al departamento y con ayuda del conserje descerrajan la puerta, encontrando a las seis personas ya fallecidas.

La segunda situación ocurrió en menos de dos semanas, el día 3 de junio del año pasado. Esta vez se trató de un paseo que un grupo de médicos brasileños y sus familias, hicieron al sector del Embalse El Yeso en el Cajón del Maipo.

La empresa contratada, Tipgroup Travel, los lleva como era habitual para un grupo de más de 12 personas, en un minibús, en el que iban también además del conductor, dos guías turísticos.

El transporte se estaciona en la barrera que queda antes de la cortina de la represa y el grupo de pasajeros comienza junto al menos a uno de los guías, el habitual recorrido a pie por el camino circundante al lago. Según testimonios posteriores nada se les advirtió sobre los peligros de rodados.

A poco andar ocurre la tragedia, tres rocas de gran tamaño se desprenden y ruedan sin contención haciendo una de ellas impacto directo en dos niñitas de tres y siete años. Sus desesperados padres que como ya les conté son médicos, corren a auxiliarlas, efectuando todas las maniobras posibles de reanimación. Tristemente una de ellas fallece ahí mismo y la otra es llevada de urgencia hasta el Hospital de San José de Maipo a donde ya llega fallecida.

Claramente aquí hay un común denominador, que no es la coincidencia de la nacionalidad de las víctimas, sino que la tremenda magnitud de los errores que confluyen en estas horribles tragedias.

Vean bien y hablemos primero de lo que ocurre en el departamento de Santiago.

La familia brasileña había contratado un inmueble que no contaba con ninguna certificación por parte de la plataforma Airbnb en cuanto a emanación de gases y/o estado de elementos de combustión. Lo digo así por separado pues ellos fallecen no por gas, que como sabemos en Chile es artificialmente perfumado justamente para que las fugas sean detectadas. Ellos fallecen por monóxido de carbono un asesino invisible y que es fruto de la falta de ventilación del departamento. A los pocos días de ocurrido esto, Airbnb se auto impuso el clasificar sus inmuebles en: aquellos que si cuentan con un mecanismo de alarma en la detección de gases y aquellos que no lo tienen. Pobre solución pues el negocio pareciera estar primero.

Ahora veamos el segundo caso, del Embalse El Yeso. La explicación de las autoridades fue que existía una barrera y que ésta marcaba claramente el peligro y la imposibilidad de continuar desde allí a pie. Todos los que llevábamos turistas ahí sabíamos que esa barrera tan sólo era para los vehículos y jamás para las personas que incluso tenían un paso libre por el lado. El gran error de la agencia fue no advertir a sus clientes sobre la posibilidad de los rodados, no poco habitual, aún más cuando el día anterior había llovido sobre la nieve ya existente. ¿Creen ustedes acaso que esos padres con una advertencia así hubieran dejado que sus niñitas libremente jugaran por las laderas?

El turismo como cualquier otro acto comercial merece de la debida planificación y anticipación al mayor número posible de eventos que pongan en peligro a cualquiera de los actores.



(Ricardo Alvarez Vega, contador auditor)